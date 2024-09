“Ni la he visto en mi vida”: Jessi Uribe reaccionó a los malos comentarios de Yina Calderón sobre su relación

Jessi Uribe se enteró que Yina Calderón ha estado realizando algunos comentarios poco agradables en sus recientes sesiones de streaming. Y a propósito de esto, el joven aprovechó una entrevista para contar qué opina sobre las polémicas acciones de la influencer y lo que piensa sobre ella.

PUBLICIDAD

La DJ ha estado en boca de muchas personas desde que decidió abrirse paso en el mundo de las transmisiones en vivo, realizando todo tipo de comentarios sobre distintas figuras del mundo del espectáculo colombiano como ‘Westcol’, Aida Victoria Merlano, Andrea Valdiri, ’La Jesuu’, Lina Tejeiro, Andy Rivera, Juan Duque y ‘La Tremenda’.

Puede leer: Yina Calderón confesó qué presentadora le gustaría que estuviera en ‘La Casa de los Famosos’

Pero en el proceso, la influencer también ha tomado la iniciativa para dejar su opinión sobre un tema que dio mucho de qué hablar en su momento, siendo este el romance entre Paola Jara y Jessi Uribe, el cual muchos calificaron como polémico por nacer de una presunta infidelidad.

A través de diferentes plataformas y con varios comentarios, muchas personas han criticado la unión de ambos artistas, culpando a la cantante por acabar con la relación que su actual esposo tenía con Sandra Barrios.

Yina Calderón no se quedó atrás, y a través de varias sesiones de streaming hizo hacer referencia al caso de Uribe, Jara y Barrios con la famosa frase: “Sandrita, yo se lo cuido”, que se le atribuye a la intérprete de ‘Uno se cura’.

Y a propósito de una entrevista con Tropicana, el cantante aprovechó para contarle a los radioescuchas que él suele leer muchos de los comentarios que hacen sobre su vida en las redes sociales, incluyendo los negativos.

PUBLICIDAD

Lea también: “Qué orgullo”: Jessi Uribe y Paola Jara se “encontraron” con esta famosa colombiana en el estadio del Real Madrid

Jessi Uribe contó qué opina sobre Yina Calderón

En la misma entrevista, el joven indicó que los comentarios negativos no le afectan si vienen de personas que no sean allegadas a él, resaltando el caso de las sesiones de Yina Calderón y aprovechando la oportunidad para dejar en claro que es una desconocida para él.

“Qué comentario espera uno en la vida de... no sé como se llama la muchacha esa, esa que habla ahora y que hace pódcast (...) Esa Yina”, dijo Jessi Uribe en el clip.

También recalcó que lo poco que sabe de ella es debido a que los entrevistadores la mencionan cuando le están haciendo preguntas: “yo no me desgasto un minuto en seguir a una muchacha de esas. Si la conozco es porque en las entrevistas me preguntan que ella dijo esto, esto y esto. Yo ni la he visto en mi vida a esa muchacha”.