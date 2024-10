Polilla mostró al integrante que ya considera como su hijo, tras la muerte de La Gorda Fabiola, “ya tiene a su papá”

Una de las noticias más impactantes para los colombianos se dio el pasado 19 de septiembre con el fallecimiento de una de las humoristas más reconocidas en Colombia, como lo fue ‘La Gorda Fabiola’, quien a sus 61 años le dijo adiós a este plano terrenal, luego de que enfrentar algunos problemas de salud que venía padeciendo desde hace varios años. El triste hecho ha dejado un dolor inmenso en el corazón de sus familiares, especialmente en sus hijos, Alejandra, David y Juan Sebastián, sin dejar de lado, al esposo de la comediante, ‘Polilla’, quien recientemente

En medio de una historia de amor de 28 años ‘Polilla’ y ‘La Gorda Fabiola’ se convirtieron en una de las parejas más estables de la farándula nacional, demostrando así el amor que se tuvieron a lo largo de este tiempo y también la conexión que tenían a la hora de trabajar tanto siendo parte de ‘Sábados felices’, programa de entretenimiento de Caracol Televisión, donde se conocieron y les dio una amplia visibilidad, así como también en la serie de shows que tenía fuera del canal y en varias ciudades del país.

Luego de dos semanas del fallecimiento de ‘La Gorda Fabiola’, un nuevo mensaje se dio en las redes sociales por parte de ‘Polilla’, quien no dudó en evidenciar el dolor que enfrenta y como cambió su vida en cuestión de días: “Él es Benito, el famoso perrito que le regalaron a mi Gordita hace casi 5 años, ella era quien lo cuidaba y eran uno solo prácticamente, el amor que ella le brindaba era único, es increíble como las mascotas también sienten la ausencia de un ser querido, de su mamá como se hacía sentir ella con él, pues parte de la tranquilidad de mi Gordita en el cielo, es que ahora Benito y yo nos hemos acercado mucho y aunque siempre yo decía que no nos habíamos involucrado sentimentalmente, hoy nos une un sentimiento grande y Benito está triste porque no ha vuelto a ver a su “mamá” pero feliz porque ya tiene su “papá” Ya nos involucramos sentimentalmente con mi hijo peludo como decía ella…”.

Ante el sentido mensaje fueron varios los mensajes de apoyo y cariño ante este difícil momento que vive los familiares y especialmente ‘Polilla’, el esposo de ‘La Gorda Fabiola, entre los que se destacan: “Benito te va a Ayudar mucho y tú a él, así que serán uno solo bendiciones mi querido Polilla”, “Benito y tú ahora serán la mejor compañía para honrar la memoria de esa madre y esposa que perdieron”, “ella está también en él”.

¿Cuántos hijos tuvieron ‘La Gorda Fabiola’ y ‘Polilla’?

‘La Gorda Fabiola’ y ‘Polilla’ durante sus 28 años de unión tuvieron un hijo, quien es David Polania, quien cuenta con un gran parecido a su padre y estaría sobre sus 24 años de edad. Aunque se desconocen varios de sus proyectos, uno de ellos tiene que ver con darse a conocer como creador digital.