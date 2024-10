Presentador de RCN expresó su tristeza ante el final del programa ‘Lo sé todo’, “fui un atrevido”

El Canal RCN es un famoso canal nacional que además de informar a los televidentes a partir de Noticias RCN, también cuenta con una amplia rama de contenidos enfocados en entretener y cautivar al público a diario, entre los que se destacan ‘Mañana Express’, un programa matutino del que hace parte Santiago Vargas, quien se encarga de dar a conocer varios detalles de la vida de los famosos y recientemente el presentador de RCN expresó su tristeza ante la final del programa ‘Lo sé todo’.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Mafe Romero mostró su infinita tristeza por el fin ‘Lo Sé Todo’

Antes de ser parte del Canal RCN, Santiago Vargas estuvo haciendo parte del Canal 1, siendo uno de los reporteros de ‘Lo sé todo’, donde mostró su talento durante varios años; sin embargo, decidió tomar un nuevo rumbo fuera del canal, pero al poco tiempo de haber renunciado terminó regresando en contados meses al programa de entretenimiento y luego regresó por segunda vez volvió a RCN.

Luego de la transmisión final de ‘Lo sé todo’ han sido varias las figuras que hicieron parte del programa y no han dudado en reaccionar, entre ellos Vargas, quien reiteró: “Fue la última emisión de ‘Lo sé todo’ y yo solo tengo un agradecimiento enorme por esta casa que me dio mis mayores alegrías y enseñanzas, las herramientas para mi profesión me las dio este programa. Fui un atrevido porque me iba y volvía las veces que quise y siempre me recibían con amor y a todo el equipo humano, gracias”.

Asimismo, el ahora presentador del Canal RCN recordó el premio India Catalina que recibió ‘Lo sé todo’ como mejor programa de variedades, donde él tuvo la dicha que recibirlo en compañía de otras de las personalidades de esta producción como Ariel Osorio y Elianis Garrido. A pesar de que hace unos cuantos meses de manera definitiva renunció, Santiago dejó claro que ser parte del Canal 1 terminó siendo un sueño cumplido para él: “la plataforma de muchos talentos que hoy en día siguen trabajando”.

Santiago Vargas Santiago Vargas

Santiago Vargas Santiago Vargas

¿Ariel Osorio y Alejandra Serje de ‘Lo sé todo’ llegarán al Canal RCN?

Aunque solo se trata de rumores, estos aseguran que luego de la gran final de ‘Lo sé todo’, el Canal RCN estaría pensando en tener un formato de este tipo para los fines de semana y quizás entre las opciones estarían Alejandra Serje y Ariel Osorio, lo que desata nuevas opciones, teniendo en cuenta que ambos resaltaron que solo se trata de un hasta pronto.