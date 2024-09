“No es el final”: Polilla rompió el silencio y dedicó conmovedoras palabras a la Gorda Fabiola luego de su último adiós

La comediante Fabiola Posada, conocida como la ‘Gorda Fabiola’, deja un legado invaluable, además de su esposo y tres hijos de dos matrimonios. Muchos de sus compañeros la describen como una figura materna, especialmente para quienes comenzaron en el mundo del humor en Sábados Felices, donde fue una guía fundamental. Tristemente, el pasado jueves 19 de septiembre, su familia confirmó su fallecimiento. Sus hijos, su esposo Polilla y colegas del gremio expresaron su profundo dolor por la pérdida; en especial Polilla, compartió un conmovedor mensaje dedicado a su fallecida esposa luego de su muerte y velorio.

Ambos tenían una historia de amor bastante peculiar, pues Polilla conoció a Fabiola cuando él concursaba para ser parte en el elenco y ahí se enamoró de la comediante 10 años mayor que él y que, además, venía de un matrimonio fallido con dos hijos. Aunque todo estaba en contra de su amor, su relación prospero y todos sus amigos, además de colegas, siempre resaltaron la relación tan amorosa que tenían; luego de su despedida en una misa del cantón norte en Bogotá, a Polilla se le vio cargando su fetreo.

El comediante compartió un sentido mensaje en sus redes sociales, compartiendo una serie de fotografías de varios momentos juntos y diciendo que este es el inicio de su amor en otro plano astral, Polilla afirmó: “Te fuiste y se te olvidó enseñarme a vivir sin ti, fueron 28 años amándote y respetándote, buscando nuestra felicidad, agradeciendo cada momento que pasamos juntos. Uno nunca está preparado para perder el amor de su vida, tengo una tristeza infinita, las lágrimas que invaden mi rostro se filtran por los poros y empiezan a arrugar mi alma, te fuiste, pero siento que no es el final, es el inicio de nuestro amor en otro plano porque he escuchado que el sentimiento trasciende”.

¿Quién es el exesposo de la Gorda Fabiola?

Antes de su historia de amor con Polilla, la comediante estuvo casada durante varios años con Mauricio Valencia, en total su matrimonio duró 13 años y dio como resultado los dos primeros hijos de la ‘Gordita’ más querida del país. La comediante en pocas ocasiones relató como fue esta primera relación, pero en una oportunidad decidió abrir su corazón para contar los desacuerdos que la llevaron a terminar con su primer matrimonio.

La comediante, en una entrevista de ‘Para Valientes’ Fabiola, comentó que aunque este matrimonio le dejó a sus hijos, al final pesaron más algunos desacuerdos por la economía, además de los “excesos” de su expareja: “Mauricio era psicólogo y trabajaba, perdió su empleo cuando no le renovaron el contrato. Nos quedamos con una deuda del apartamento y un embarazo de alto riesgo. No había ni para el arroz o una lata de atún, muchas veces tuve que saltar matones para llegar a fin de mes. También me tocó lidiar con los excesos de Mauricio, pues le gustaba mucho la fiesta y el licor”.