“Este plan me encanta”: Marcela Reyes encendió las redes durante su sesión de bronceado

Marcela Reyes ya no usará filtros de las redes sociales

Marcela Reyes, la reconocida DJ de guaracha y empresaria, ha logrado posicionarse como una de las exponentes más destacadas de la música electrónica en el país. Con su carisma y energía en los escenarios, ha conquistado a miles de seguidores tanto en Colombia como en el extranjero. Además de su carrera musical, Marcela ha emprendido exitosos negocios en el mundo de la moda y el entretenimiento, lo que la convierte en una de las mujeres más influyentes en la industria del espectáculo.

PUBLICIDAD

Lea también: “Perdí un bebé”: Marcela Reyes confesó la difícil situación que atraviesa en su vida

Reyes también ha sabido aprovechar el poder de las redes sociales para acercarse a su público, mostrando no solo su talento como artista, sino también su faceta empresarial y personal. Marcela, quien ha trabajado con algunos de los mejores productores del género, ha lanzado varios éxitos que han sido tendencia, lo que la ha consolidado como una figura clave en la guaracha colombiana.

Recientemente, la creadora de contenido compartió con sus seguidores en Instagram imágenes de su rutina de bronceado, revelando algunos secretos para mantener una piel hermosa y bien cuidada. La artista mostró cómo se prepara para lucir impecable en cada una de sus presentaciones, lo que generó gran interés entre sus fanáticos, quienes la siguen de cerca en cada paso de su carrera.

En el video, Marcela apareció con un diminuto bikini y apenas unos parches sobre sus senos, lo que permitía un bronceado mucho más uniforme y sin marcas. Su atrevido look no pasó desapercibido, y rápidamente la publicación se llenó de comentarios elogiando su audacia y belleza. “Este plan me encanta”, escribió en el clip.

Los internautas no tardaron en reaccionar con comentarios llenos de admiración hacia la DJ. “Marcela, te ves espectacular”, “Tienes un cuerpo de diosa”, “Qué cuerpazo, Marcela”, “Eres una reina, ¡siempre radiante!” fueron algunos de los elogios que inundaron su perfil, demostrando el gran cariño que el público le tiene.