“Perdí un bebé”: Marcela Reyes confesó la difícil situación que atraviesa en su vida

La DJ y empresaria Marcela Reyes sorprendió a sus miles de seguidores al confesar a través de sus redes sociales que sufrió la pérdida de un bebé, lo que la ha afectado profundamente a nivel emocional. Aunque no ofreció detalles precisos sobre cuándo ocurrió la tragedia, la reconocida figura de la guaracha recordó que tuvo que seguir adelante con sus compromisos profesionales a pesar de estar devastada por la noticia.

PUBLICIDAD

En varios videos compartidos en sus historias de Instagram, Reyes relató que hace meses pasó por una difícil situación y necesitó tiempo para recuperarse. “Gracias a Dios me siento bien, me siento resiliente. Todas las batallas que llegan a nuestras vidas llegan para enseñarnos y, en mi caso, me empoderan y me retan”, comentó Marcela, con una voz llena de emoción.

Agradeció los mensajes de apoyo que ha recibido de sus fans, los cuales la han reconfortado y le han demostrado que no está sola. Entre lágrimas, recordó el momento en que estaba en la clínica y le informaron que había perdido a su bebé. Marcela expresó que tuvo que llenarse de fuerzas para cumplir con sus shows, a pesar de estar adolorida física y emocionalmente.

“Cuando yo salí de la clínica después de estar mal por la pérdida de mi embarazo, me tuve que parar e ir a unos premios muy importantes. Ese fin de semana tuve unos tres o cuatro shows y aún así me puse mis botas y me vestí y fui porque necesitaba ese dinero que iba a recaudar en esas presentaciones para seguir solucionando mis inconvenientes”, relató conmovida.

En los videos publicados, Marcela mostró imágenes de ella en el escenario, apenas cuatro horas después de haber sido dada de alta de la clínica. A pesar de sentir mucho dolor abdominal y no estar al 100% de ánimo, cumplió con su público. “Estaba feliz con ustedes, pero por dentro estaba llorando por la pérdida de mi embarazo”, manifestó con tristeza.

Reyes también mencionó que el estrés le provocó una fuerte alopecia y que le administraron morfina tres veces para calmar el dolor abdominal. Fue durante una prueba y una ecografía que detectaron que estaba embarazada, algo que desconocía hasta ese momento.