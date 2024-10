¿Se va o no se va? Querido periodista le diría adiós a Noticias RCN luego de varios años en el informativo

El Canal RCN es uno de los medios de comunicación más reconocidos en el país, pues a diario se encarga de transmitir diferentes contenidos en la pantalla chica, con el fin de entretener y fidelizar a la audiencia. Aunque este reto no ha sido sencillo, año tras año ha buscado reinventarse y ahora querido periodista le diría adiós a Noticias RCN luego de varios años en el informativo.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Presentadora de Noticias RCN reveló la situación de salud que enfrenta luego del nacimiento de su segundo hijo

Se trata de Juan Eduardo Jaramillo, quien durante un buen tiempo ha hecho parte de Noticias RCN, en sus emisiones del medio día y de las 7 pm, logrando un amplio reconocimiento y cariño por parte de los televidentes debido a su profesionalismo y carisma frente a las cámaras, pues sus diferentes apariciones ha traído consigo que se convierta en una de las fichas más importantes dentro del informativo.

Sin embargo, desde hace varios meses los rumores sobre su posible salida no han pasado de largo, pero no estarían enfocados en llegar a otro medio, sino, por el contrario, de disfrutar junto a su familia luego de más de 20 años de trabajo. Si bien, el actual periodista de Noticias RCN no se ha referido al tema, la plataforma ‘entreestrellascol’ aseguró que luego de un tiempo entre el sí y el no, Juan Eduardo Jaramillo, al parecer, renunciaría a Noticias RCN con el fin de gozar de su pensión.

Cabe resaltar que si esta decisión del periodista es cierta, el Canal RCN no tendrá un reemplazo, sino que movería el amplio grupo con el que cuenta con el fin de que sus caras más representativas sigan presentes en cada una de las emisiones del informativo. Por el momento, habrá que esperar si existe algún pronunciamiento por parte de Jaramillo o si optó por seguir adelante por su pasión en la presentación.

¿Cuál es el programa que regresa a las tardes del Canal RCN?

Toda una sorpresa se llevaron los televidentes al enterarse de que el Canal RCN tomó de la decisión de que durante los cinco días de la semana de transmitir ‘Caso cerrado’, programa que ahora hará parte de sus tardes desde las 3:30 pm con la Doctora Polo y cada uno de los casos que llegan a su estrado y en los próximos días se conocerá si cuenta con un buen acogimiento por parte de los televidentes.