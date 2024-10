Participante del ‘Desafío’ tuvo que ser operado de las rodillas

Su nombre es Douglas MacArthur Bueno, y fue uno de los participantes del ‘Desafío The Box 2023′, en donde Sensei y Aleja se alzaron como los campeones de la edición ante Yan y Guajira, quienes quedaron como los subcampeones.

Durante su paso por el ‘Desafío The Box’ el participante llegó en primera instancia a la casa Beta y luego tras la prueba de capitanes quedó en la casa Alpha en de donde al tiempo salió por una lesión que sufrió en sus rodillas, por lo que Andrea Serna lo despidió de la Ciudad de las Cajas por recomendación médica.

Pero la historia del participante no quedó allí, pues se ha visto activo en las redes sociales y recientemente ha hecho una publicación en la que se sinceró sobre lo que ha sido su proceso y reveló que fue operado de ambas rodillas, lo que trajo consigo una depresión.

“Ha sido un viaje demasiado largo pero lleno de aprendizaje, lleno de victorias y derrotas, alegrías y tristezas, subidas y bajadas, sueños y pesadillas. Después de dos cirugías seguidas, en ambas rodillas, entré en una etapa de depresión que me costó mucho identificar y luego, aceptar. Una etapa donde estuve en un lugar muy oscuro que, no es un chiste y no se lo deseo a nadie. Tomé buenas y malas decisiones, actué bien y actué mal, y me costaba identificarlo, todo por una nube de pensamientos que iban y venían todo el tiempo y no me dejaban en paz, pensamientos que en algunas ocasiones se salieron de control y tuve que buscar ayuda”, escribió MacArthur.

Indicó que se ha ido recuperando y que todo el proceso ha sido para un aprendizaje que le ha mostrado el camino de la reflexión para ser una mejor persona cada día, ya que considera que aun queda mucho tiempo para cambiar.

“¿Que si me hubiera gustado haber hecho algo diferente? Si, claro que sí. Hoy puedo decir sigo dándole, que voy muchísimo mejor y que este viaje me ha acercado a personas increíbles, pero también he perdido algunas; me ha dejado muchas cicatrices, que han servido para reflexionar e intentar ser un mejor hombre todos los días, no es tarde. El deporte es una herramienta de vida Increíble. Nunca es tarde. ‘Nunca se pone más oscuro, como cuando va a amanecer’”, finalizó MacArthur.