¡Se les dañó el plan! Mackarthur salió del ‘Desafío The Box’ por lesión y regresó JP

Mackarthur salió del Desafío The Box por lesión y regresó JP

En la casa Alpha todo estaba fríamente calculado para que en caso de que Mackarthur no recibiera el chaleco de sentencia, que terminó en el pecho de Escudero, este saliera de competencia por un sencillo motivo: que no regresara JP al ‘Desafío The Box’.

Sin embargo, luego de tantos planes, estrategias y suposiciones tenían un acuerdo con Byron en que se dejara ganar, para Mackarthur salir por lesión y que este regresara de la muerte a la casa Alpha.

Pero los participantes hablaron de más ante las cámaras y horas antes de llevarse a cabo la prueba en el temido box negro de la Ciudad de Las Cajas llegó el equipo médico a llevarse a Mackarthur para la revisión y más tarde la noticia que los pondría contra la espada y la pared.

“Desafiantes, este ha sido un ciclo agridulce para Alpha. Por un lado, su alianza con Beta funcionó, no tienen chalecos de sentencia, pero por el otro, el rigor de la competencia, terminó golpeando a varios de sus jugadores e infortunadamente las noticas no son las mejores. Mackarthur, tendrás que abandonar la Ciudad de Las Cajas” — Andrea Serna

Por su parte el participante al salir indicó que valió la pena arriesgarse, y que se va más que feliz de la Ciudad de Las Cajas será de Alpha de donde saldrán los ganadores del ‘Desafío The Box’.

“Tu historia en este desafío ha terminado Mackarthur” — Andrea Serna

Andrea Serna reiteró que el espacio no quedaría vacío y las miradas de todos se volvieron un hilo de confusión, pues tenían claro que el participante, del que hasta hacia pocos minutos se burlaban, estaría de regreso en la competencia y peor aún, en su casa.

Es así como JP hizo entrada de inmediato a la casa Alpha en medio de un recibimiento que pareció mas que fingido para los televidentes. E indicó que no era la mejor forma de regresar, pero que igual aceptaba el reto.

Las reacciones en redes ante la salida de Mackarthur

Como era de esperarse los seguidores del ‘Desafío The Box’ no pasaron por alto lo sucedido, y es por ello que en la publicación de la salida de Mackarthur llenaron de mensajes y opiniones la noticia.

“Se le dañaron los planes a los de Alpha”, “Se fue la chismosa de Alpha 😂”, “El desafío de los lesionado dicen que se lesiona Andrea Serna y entra Margarita 😂”, “Si con este perdían no me quiero imaginar con JP, pero es raro que él lo sacaron y a Caro la tuvieron como un mes lesionada”, destacan entre las reacciones.