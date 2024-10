Natalia del ‘Desafío XX’ reveló que pensó en quitarse la vida

Varios días han pasado desde el capítulo 114 del ‘Desafío XX’, en el que cuatro Guajira y Kevyn se enfrentaron contra Sensei y Darlyn en la lucha que mantuvo a los televidentes de Caracol a la expectativa por la copa de los mejores y los 1200 millones de pesos.

Pero mucho antes que los finalistas se enfrentaran en la histórica prueba final en el box negro que contó con la presencia y guía de Pibe Valderrama y Faustino Asprilla, por haber sido una competencia entre dos parejas de las dos casas, ya Natalia y Be se habían despedido de la Ciudad de las Cajas, llevándose varios millones de pesos.

Recientemente, tal y como se acostumbra con la eliminación de un participante, Natalia concedió una entrevista para el podcast ‘El Sentenciado’ con Santiago Salgado Bustos en el que habló de su vida y los duros momentos que vivió en su infancia.

Lo primero que hizo fue que no llegó “en carrito” como se dijo en redes sociales, pues llegó al punto compitiendo y enfrentándose en ocho oportunidades en el box negro que la convirtieron en la nueva ‘reina de la muerte’ en palabras de Andrea Serna.

Indicó que estuvo insistiendo por cinco años para ir al ‘Desafío’ y que fue en esta última cuando tuvo la certeza de que sí iría al reality más querido por los colombianos, y que esto no le sorprendió a su familia, pues la consideran una mujer con determinación que no se le salen rápidamente las ideas de la cabeza.

Su mamá la echó de su casa

Santiago Salgado Bustos hizo hincapié en lo que se llegó a hablar con su madre, cuando a los padres de los ocho semifinalistas cuando fueron convocados en el capítulo 83 a formar parte de una de las pruebas que redefiniría en ese entonces el rumbo de los participantes, y resaltó lo perseverante de la participante, pero que fue tanto así que reveló que se independizó muy joven.

“La verdad es que mi mamá me echó ja ja ja ja ja. Me agarré con mi mamá y me dijo ‘pues se va’ y yo pues me voy. Y me fui. Y duré como un año, brava con ellos no, mejor dicho, la peor relación de la vida, pero ya después esa relación mejoró”, indicó Natalia en medio de risas.

Precisó que ya trabajaba, y más por tener muchas habilidades para las ventas, que traía desde pequeña y que ha sido muy proactiva, que no creció con lujos, pero que nunca le faltó nada.

Pensó en quitarse la vida

“Cuando yo era niña yo tuve muchos pensamientos por mi cabeza de quitarme la vida. mis papás tienen un golden, para mí Tommy, el de mis papás, fue el que me salvó la vida. O sea, yo nunca tuve psicólogos, mi psicólogo era el perro”, confesó Natalia cuando empezó a hablar de uno de los seres más especiales en su vida, como lo es su mascota Bailey.

Su amor por Bailey

Indicó que al salir de la casa le hacía mucha falta el perro, y quería tener uno igual, por lo que empezó a buscar para adoptar a uno de la misma raza. Dentro de la búsqueda consiguió por medio de la red social Facebook una rifa para pagarle el tratamiento a un perro y que se sumó a la causa.

“Resultó siendo Bailey, que lo habían dejado en una veterinaria para practicarle una eutanasia. Ahí voy, y lo cojo yo, estaba muy mal, muy enfermo, estaba desnutrido”, confesó Natalia.

Pese a que le insistieron en que no lo adoptara sí lo hizo, y lo tuvo en tratamiento por casi un año que incluyó tres cirugías. Considera que el perro creo que le salvó la vida, pero que es todo lo contrario, él a ella.