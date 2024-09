¿Está implicado? Así es como los internautas vinculan a Maluma con el escándalo de P. Diddy

Maluma ha estado recibiendo una gran cantidad de comentarios negativos y varias burlas en sus más recientes publicaciones en Instagram a propósito del escándalo con el rapero estadounidense, Sean Combs, mejor conocido como ‘P. Diddy’. Y es que si bien hasta la fecha el colombiano o alguna fuente oficial no ha confirmado que está ligado con el caso, muchos internautas aseguran que tuvo cierto rol en todo esto.

Desde hace varios meses, el estadounidense había estado en la mira de los medios y entidades policiales tras enfrentar acusaciones de tráfico sexual y crimen organizado, pero no fue sino hasta el lunes, 16 de septiembre, que finalmente fue arrestado por delitos de extorsión, tráfico sexual y transporte para ejercer la prostitución.

Una larga lista de celebridades de diferentes nacionalidades ha sido relacionada con los eventos que el rapero organizaba, en el cual todo tipo de acciones ilegales se llevaban a cabo.

Figuras como ASAP ROCKY, Pharrell, Beyonce, Lizzo, Doja Cat, Drake, Jay Z, Mariah Carey, las hermanas Kardashian, Chris Brown, e incluso su expareja, Jennifer Lopez, fueron vistas en diversas oportunidades en estas reuniones.

Pero también se suman nombres como el de Maluma, quien llegó a participar en una de estas fiestas descontroladas de P. Diddy. Y en las redes sociales no ha pasado desapercibido esto, ya que se han filtrado un par de videos en donde se deja en evidencia que el colombiano en efecto llegó a tener algún tipo de relación con el estadounidense.

En la serie de clips se como P. Diddy abraza por la espalda al intérprete de ‘El contrato’, mientras se ríen durante una celebración, dejando ver que hay cierto nivel de confianza entre ellos.

Internautas vinculan a Maluma con P. Diddy por esta razón

Además de los videos que están circulando en las redes sociales en donde se ve que ambos se llevaban bien, muchos internautas especulan que Maluma tendría algo que ver con el escándalo de P. Diddy por el patrimonio y el éxito que ha tenido a nivel internacional, asegurando que todo esto se lo debe a la fuerte influencia del rapero en el mundo del entretenimiento.

“Reportemos la cuenta de Maluma por apoyar el abuso de menores”, “Ahora entiendo de dónde salió la canción de las 4 babys jajajajajajaja cuando estuviste con Diddy”, “De Diddy fue que sacó tanta plata, pura palanca”, “Gracias a que Diddy te comió estás donde estás” y “Siempre me imaginé que tanta fama no era por que sí, ay Maluma, no quisiera estar en tus zapatos” son algunos de los mensajes que se pueden leer en los posts del joven.