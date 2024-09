“Sufriré por esos días”: Maluma se mostró asustado en las redes por esta razón

Maluma le compartió a sus seguidores un video en sus historias de Instagram en donde admitió sentirse asustado por un evento que se estaba acercando a su vida, el cual no está relacionado con el mundo de la música, sino con algo personal. Sin embargo, el artista se mostró optimista y aseguró que esto le dejará un buen resultado.

El colombiano ha estado manteniendo una vida bastante balanceada durante las últimas semanas, ya que si bien ha mostrado que se encuentra de vacaciones junto a su familia, también ha aprovechado para mantenerse productivo, brindando adelantos de lo que será su próximo tema.

A través de sus historias, el joven le dio la oportunidad a sus seguidores para que eligieran qué género musical querían que fuera su nuevo tema, dejando una encuesta en una historia en Instagram para que sus fans pudieran votar, dándole la victoria a una canción de reguetón.

Y si bien ha estado trabajando en eso desde un par de días, Maluma también dejó ver que le dedicará algo de tiempo a un asunto personal, pero que lo tiene sumamente atemorizado por lo que esta experiencia le causará.

“Estoy asustado. Para qué les voy a decir mentiras, estoy ca***o, estoy asustado, es normal de un ser humano, unas veces sentirse fuerte, otras veces sentirse ca***o, gallina”, empezó a contar el intérprete de ‘El contrato’ en una historia mientras mostraba que la razón de esto estaba relacionada con dos hombres misteriosos que enfocó en el clip.

Seguidamente contó que los hombres en cuestión son tatuadores, contando que se va a someter a una serie de tatuajes para los cuales serán necesarios dos expertos: “viene tinta, y mucha”.

Maluma se siente cómodo con el dolor de los tatuajes

En el mismo video, el cantante dio a entender que se someterá a este proceso no solo para lucir un nuevo estilo, sino también como parte de una curiosa terapia, asegurando que el dolor de las herramientas representa una “terapia” para él.

“Sufriré por esos días porque me dicen que van a ser sesiones diferentes de varios días, pero bueno, vamos a darle. Y no, no me voy a dormir, ¿por qué? Porque me hago tatuajes para mi terapia, es una terapia para mí, me gusta sentir ese dolor”, concluyó Maluma en su historia.