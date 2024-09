“Ya no tengo prisa”: Maluma celebró los seis meses de su hija París con un acto que le aguó el ojo a muchos

El 9 de marzo llegó al mundo París, la heredera de Juan Luis Londoño Arias, nombre de pila de Maluma , artista urbano que recientemente le aguó el ojo a millones de internautas con el conmovedor mensaje que le dejó a su pequeña por cumplir sus seis meses. E intérprete de ‘Hawai’ aprovechó el emotivo momento para agradecerle a sus fans y contarles las razones de su ausencia en las redes sociales.

En la tarde de este lunes 9 de septiembre, una publicación se viralizó rápidamente en Instagram, un carrete de fotografías protagonizadas por el ‘Pretty Boy’, su pareja Susana Gómez y su bebé; imágenes que estuvieron llenas de emotividad, ya que el cantante decidió acompañarlas de una descripción bastante hermosa, ya que con sus palabras le agradeció al universo por la salud de su niña, además que le habló de cerca a sus seguidores sobre los cambios que ha tenido en su etapa como padre:

“Hoy París cumple 6 meses y los cambios no son solo para ella, es para todos incluyéndome a mí; ahora quiero esperar un poco y hacer las cosas de la mejor forma posible, ya no tengo prisa para nada porque lo más grande ya lo tengo, el amor de mi familia y una muñeca que llegó a convertirse en mi todo. Estos días han sido de introspección y de disfrute familiar, quiero escribir los mejores momentos de mi vida al lado de ustedes que son parte de mí y gracias a ustedes estoy donde estoy y he hecho cosas increíbles con mi carrera, gracias”, expresó el paisa.

“Sé que ustedes se merecen lo mejor de los mejor y lo mejor viene con calma, paciencia, estrategia, conexión y mucho trabajo. Estoy emocionado por lo que ustedes van a vivir dentro de poco, les va a gustar mucho lo que viene. Este tiempo de Juan Luis era necesario, es hora de ver al Maluma Baby”, añadió el hombre de 30 años, palabras con las que muchos de sus fanáticos encontraron calma, luego de que él se ausentara de internet.