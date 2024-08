Carolina Soto de ‘Día a día’ mostró el especial regalo que recibió por parte de Iván Lalinde, “que tal la belleza”

Hace 23 años se dio la primera emisión de ‘Día a día’ de Caracol Televisión como programa matutino de entretenimiento que durante los cinco días de la semana busca quedarse en la memoria de los televidentes y que por ende, ganar fidelidad en la audiencia y muestra clara de ello ha sido precisamente el tiempo que lleva siendo parte de la pantalla chica, además de contar con reconocidas figuras para su repertorio de presentadores tales como Iván Lalinde, Carolina Cruz, Carolina Soto, Catalina Gómez, entre otros.

Además de su presencia en el mencionado programa de Caracol Televisión, gran parte de los presentadores han llevado a cabo otras facetas y la que los une más allá de la conducción tiene que ver con ser embajadores de diferentes marcas o promocionar algunas de estas, pero también en su mayoría a diario suelen revelar detalles de su vida familiar y también de algunas de las rutinas que realizan. Sin embargo, recientemente quien terminó llamando la atención fue Carolina Soto, pues compartió con sus seguidores el detalle que recibió por parte de Iván Lalinde.

Si bien, en pasadas ocasiones Soto ha revelado con algunos videos que tiene una “competencia”, por supuesto, sana y en tono de amigos con Lalinde, donde miden quien llega más temprano e incluso durante los ‘viernes locochón’, la “lucha” termina siendo mucho mayor. Sin embargo, como fue mencionado, ambos presentadores cuentan con una excelente amistad, tanto así que Soto compartió con su más de 3 millones de seguidores la felicidad que le produjo el detalle del paisa “Hoy estuve muy consentida, mis amigos y la gente que me conoce sabe lo que me gusta. Mírame esta belleza, lo más importante de este ramo de flores es que Ivancho, mi compañero, mi amigo, él fue quien lo hizo. Él escogió cada florecida y lo armó, que tal la belleza. Él sabe que amo las flores y me encanta tener flores en la casa, entonces estoy feliz porque hoy me sorprendió con estas flores divinas”.

¿Cuáles son las empresas de Carolina Soto de ‘Día a día’?

Carolina Soto además de su rol como presentadora de ‘Día a día’ buscó darle rienda suelta a su marca de zapatos, así como también una línea de lápices para ojos, los cuales también funcionan como sombras y su producto más reciente tiene que ver con ‘Mija clean’, que funciona como blanqueador de zapatos.