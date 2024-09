Paola Rey tiró lágrimas de cocodrilo en MasterChef, pero su talento la llevó al ‘Top 10′

Ya son 81 capítulos los que acumula la sexta temporada de MasterChef Celebrity Colombia, y en el emitido la noche del pasado viernes 27 de septiembre, pasaron cosas que dejaron a los televidentes de RCN con el corazón en la mano. Dentro de ellas, el hecho de que el canal no decidió revelar el nombre del eliminado, y la segunda, el hecho de que Paola Rey, una de las favoritas, le dio ‘sopa y seco’ a sus compañeros que estaban sentenciados.

Adria Marina, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría, fueron tajantes en afirmar que los seis concursantes que portaban el delantal negro debían sorprenderlos con una receta en la que la masa de sus crepes debía ser perfecta; indicaciones que fueron escuchadas con atención por parte de Juan Pablo Llano, Catherine Ibargüen, Vicky Berrío, Dominica Duque, Ilenia Antonini y Rey.

MasterChef Celebrity

En el momento de la calificación pasaron algunos sucesos bastante inesperados para muchos, como el hecho de que Ibargüen y Berrío, salieron bien libradas en la retroalimentación, a pesar de la desconfianza que tenían en sus crepas; o el hecho de que Llano recibiera una retroalimentación bastante ruda por parte de Adria, por su ‘Crepe pachamama’.

Pero con lo que no contaban los televidentes de ‘Nuestra Tele’ era ver a Paola totalmente destrozada al presentar su receta, derramando varias lágrimas porque, según su parecer, era su momento para apagar los fogones. Algo que no sucedió en lo absoluto, ya que los tonos dulces y el sabor de la almendra causaron una explosión de sabores en la boca de Rausch, quien le dio un merecido ‘cachete’; pero los premios no quedaron allí, ya que con solo probar una cucharada del platillo, Zubiría se llenó de motivos para mandarla al balcón y hacerla parte del Top Ten.