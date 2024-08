Ornella Sierra luce sorprendente cambio de look ¿Le mejoro el cabello?

Ornella Sierra se convirtió es una de las figuras más sonadas por estos días, tras su paso por el reality ‘La casa de los Famosos’ de RCN. Su personalidad tan auténtica la llevo a conquistar a miles de televidentes que al salir el reality siguieron finalmente a la joven. También por la sonada relación que entablo con Miguel Bueno durante el programa y que desde entonces no hemos dejado de verlos juntos.

Antes de su llegada al reality, Ornella contaba con un gran público que la apodaron como la ‘Barbie Costeña’ con su particular cabello rubio y tonos rosas. Durante el reality el tema estético fue un verdadero sufrimiento para la influencer, al no poder mantener su cabello porque no tenía sus extensiones, motivo que la afecto varias veces hasta el punto de llorar. No obstante, de las primeras cosas que hizo la costeña fue producir completamente su tradicional cabello y por supuesto su maquillaje para presumirlo ante tus seguidores.

Por estos días Ornella ha estado en la ciudad de Bogotá y en su visita se mostró en El Rey de las Extensiones, pidiendo a sus seguidores que adivinaran el cambio que se estaba realizando, para luego compartir varios videos en blanco negro durante el procedimiento, generando gran expectativa. Finalmente, realizo un post con su nuevo look de café y se despidió del color rubio, agradeciendo que por un gran tiempo fue su identidad y le ayudo a construir a la Ornella que hoy conocemos.

“Hoy le damos fin a una ERA, amamos el rubio, amamos el rosado, pero ya cumplieron su ciclo en mi vida, AMO mi nuevo color, es mi base natural, me siento divina, fresca y siento que me estoy yendo de TBT a cuando estaba estudiando (confirmen en la última foto) ¿cómo me ven?”, fue la descripción que acompaño la publicación, además que compartió una foto con su cabello natural cuando tenía 18 años, en ella se puede ver el cambio drástico que ha tenido Ornella.