Guajira le pidió disculpas a Natalia ¿qué le hizo?

El capítulo 111 del ‘Desafío XX’ trajo consigo la eliminación de Natalia y Be quienes se fueron con una suma millonaria de la Ciudad de las Cajas tras enfrentarse a Sensei y Darlyn por el último cupo ante la final del reality de Caracol.

PUBLICIDAD

Lea también: ¿Cuántos millones se llevan Natalia y Be del ‘Desafío XX’?

La prueba se dio en el box negro en el que la diferencia de segundos a la hora de la definición marcó a la pareja eliminada y también a la que avanzó al siguiente nivel. Al momento de la despida la presentadora Andrea Serna promovió que Kevyn y Natalia cruzara palabra, esto luego de llegar separados a la actual etapa de la competencia.

Sin embargo, justo cuando el abrazo entre los que se quedaban y se iban era necesario para sellar la despedida, llegaron unas palabras de Guajira a Natalia “Cuídate mucho, mil disculpas, tú sabes porqué”.

¿Qué le hizo Guajira a Natalia?

Es de recordar que durante el capítulo 86 del ‘Desafío XX’ se conocieron más detalles de lo que será el acompañamiento de exparticipantes de ediciones anteriores para la celebración de los 20 años. El primero en escoger fue Kevyn y se decidió por Guajira quien fue la subcampeona del ‘Desafío The Box 2023′ y le ofreció 50 millones por acompañarlo.

Guajira fue la primera exparticipante en llegar, pero su regreso a la Ciudad de las Cajas se convirtió en polémica en la casa Tino, pues Alejo habló de lo que fue su subcampeonato mientras Darlyn halagó su modalidad de juego en ‘Desafío The Box 2023′, pero Natalia no se quedó callada al respecto ya que contó lo que la exparticipante habló de ella en redes sociales.

“Ella me tiró horrible afuera. Estaba en un live y salió el de ella y me quedé un momentico y le han preguntado de Kevyn y de mí. Entonces ella comenzó a echarle fuego al asunto, y que yo era lo que me decían y así, pero durísimo”, dijo Natalia

PUBLICIDAD

Agregó que durante la transmisión a Guajira le decían que lo que estaba era celosa porque le gustaba Kevyn y que esta lo negó diciendo que tenían que ver al tipo de hombres con los que ella sale. “Así como toda despectiva con Kevyn, que cizañera”, agregó Natalia

Seguidamente habló con Alejo en privado y le contó que tuvo la razón respecto a la relación con Kevyn, y que al salir paró la situación ya que se dio cuenta que jugaba con las dos. Indicó que afuera las cosas quedaron como si ella se le hubiera metido por los ojos y que no tiene necesidad de eso en medio de lágrimas.

“Como caí. En todo el programa, él en Alpha, claro no es excusa, pero él vendió la peor relación de la vida. y en Beta había dicho que se iba a casar, y el día de la integración a él se lo recuerdan y aun así resultamos juntos”, reveló Natalia

Por su parte, en ese entonces Guajira le agradeció a Kevyn el haberla escogido, ya que no se lo esperaba y le confesó que era uno de los participantes que ve como referente desde el primer día, sin embargo, momentos más tarde le reveló lo que opina sobre lo que le hizo a su exnovia y a Natalia.

“Yo siempre hablé de ti. De hecho, hasta ahorita último. ‘¿Qué piensa de Kevyn?’ ojalá se gane esa vaina, me parece una cagad@ lo que está haciendo con Natalia, pero eso no tiene nada que ver como competidor. Se lo merece, siempre ¡Así! El caldo no tiene que ver con la tajada”, dijo Guajira.

Natalia habló del hate que tuvo en redes sociales

Tras una conversación con Andrea Serna esta le preguntó cómo había sobrellevado la situación que vivió en las redes sociales, a lo que la ahora exparticipante indicó que fue un proceso muy duro haber sido criticada cuando lo que se veía en la pantalla no era su esencia.

Seguidamente indicó que fue su círculo más cercano el que estuvo allí para darle fuerzas, y ante esto hizo una invitación a las personas que usan las redes sociales como campos de batalla para juzgar y criticar la vida de las personas.

“Si no tenemos algo bueno que comentar, es mejor no comentarlo, porque muchas veces no sabemos el daño que se le puede estar causando a alguien por medio de las redes sociales. Hoy en día las redes sociales tienen un poder muy grande, entonces, mejor usarlas para bien, y sino mejor no usarlas, porque no sabemos cuánto daño le podemos hacer a alguien”, expuso Natalia