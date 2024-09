Dominica ya se ve en el ‘Top 10′ de MasterChef; hizo video para que sus colegas se ‘pongan las pilas’

La sexta temporada de MasterChef Celebrity Colombia está más ‘candela’ que nunca, ya que en el cierre de septiembre no solo se conoció que Franko Bonilla fue eliminado del concurso , también que Martina La Peligrosa se convirtió en la primera cocinera en ingresar al anhelado ‘Top Ten’. Esta nueva etapa no será para nada fácil, hasta el punto que Rausch, Adría y Zubiría lo han dejado claro en los más recientes retos; pero estas ‘amenazas’ no le importan a Dominica Duque, quien en un reciente video en Instagram dio a conocer el lema de batalla que la llevará a ser parte del selecto grupo de clasificados a la siguiente fase.

Desde que entró al reality de ‘Nuestra Tele’, la influencia de Dominica en las redes sociales ha incrementado en demasía, y más luego de que se confirmara que ella y Alejandro Estrada han decidido darle una nueva oportunidad al amor y emprender un nuevo idilio. Estos factores y su intachable carrera periodística le han permitido acumular 297.000 seguidores en su perfil, cuenta en la que recientemente posteó un clip en el que reflejo los sentimientos que han llenado su pecho al enterarse de la posibilidad de ser parte del selecto grupo de diez cocineros que hará parte de la siguiente etapa del concurso culinaria.

En las imágenes se ve a Duque vestir un vibrante vestido rojo, el cual está modelando justo antes de entrar al set de MasterChef, imágenes que acompañó con unas emotivas palabras, “La única forma de fallar es no intentarlo. Vamos con todo. Vamos por ese ‘Top 10′. Ahora sí necesito su apoyo más que nunca”. Por supuesto, esta publicación no la dejó pasar Estrada, quien le comentó, “Vas por más”, frase acompañada de varios emojis de corazón.