Alejandro Estrada le hizo una especial invitación a Dominica de ‘MasterChef’ para celebrar Amor y Amistad

Alejandro Estrada, conocido por su actuación en ‘Tu Voz Estéreo’ y su reciente divorcio que salió a la luz en televisión nacional luego de que Nataly Umaña le fuera infiel en ‘La Casa de los Famosos’; el actor volvió a estar en el centro de atención con su participación en el reconocido reality de cocina ‘MasterChef Celebrity’. Durante su participación en el programa, Alejandro decidió darle una nueva oportunidad al amor junto a Dominica, también participante del formato y aunque Estrada ya se despidió del reality, ha estado mostrando como va su relación y ambos decidieron celebrar amor y amistad con un plan bastante romántico.

Aunque Alejandro estaba renuente a darse una nueva oportunidad en una relación, durante las grabaciones del reality fue soltándose y su gusto por Dominica Duque, una reconocida periodista de 33 años, se ha hecho cada vez más evidente. Tanto es su amor, que ellos son más públicos con su relación y además, el actor ha demostrado que sigue apoyando a Dominica durante las grabaciones del concurso.

Luego de salir del reality de cocina, el actor confirmó su amor y dijo: “Mi relación con Domicia sigue y espero que ella sea quién se gane el reality”; ahora ambos siguen compartiendo algunos detalles de sus salidas románticas, aprovechando amor y amistad, Alejandro le hizo una especial invitación de Dominica y compartió una fotografía en donde son evidentes con su etapa de ‘tortolitos’, muchos de los seguidores de la pareja los han llenado de halagos y esperan que sigan haciendo contenido juntos.

¿Qué ha pasado con Nataly Umaña?

Nataly ha evitado hablar mucho sobre este tema y lo que fue su relación con Miguel Melfi; sin embargo, en un pódcast habló sobre las relaciones y las razones que llevaron a terminar su vínculo con Alejandro, Nataly tras su participación ha demostrado tener un gran crecimiento personal y ha hablado de esto con sus seguidores.

Nataly afirmó: “Eso fue caer a un vacío muy grande en el sentido social, pero de repente en el reality me di cuenta de que vengo muy mal con esa persona (Alejandro) y no éramos capaces, ninguno de los dos tenía el coraje de terminar la relación. Nuestro código era nunca una infidelidad, yo traté de luchar y tomé la decisión de hacer lo que hice porque es la única manera de que no hubiese un punto de regreso, no tuve en cuenta los sentimientos de Alejandro, no lo dimensione”.