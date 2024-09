Televidentes de Caracol piden que saquen a ‘Campanita’ de Día a Día y metan a Karoline del Desafío XX

La temporada número veinte de El Desafío de Caracol Televisión, está a pocos episodios de culminarse, por ende cada episodio es ‘candela’ y no da espacio a que los súper humanos bajen la guardia siquiera un instante. Muestra de esto fue el episodio 112 en el que Karoline quedó eliminada junto Jerry, dúo que asistió recientemente al programa ‘Día a Día’, formato en el que ‘Karo’ le montó competencia a uno de sus colegas en el reality, ‘Campanita’.

Tras quedarse sin la oportunidad de disputar los 1.200 millones de pesos de premio final, Karoline aprovechó su cuenta de Instagram, donde acumula 199.000 seguidores, para abrir su corazón y despedirse como debe de ser de los televidentes que la estuvieron apoyando en esta travesía, a quienes les expresó:

“Los propósitos de Dios a veces son más grandes que los nuestros, no desesperen, no se rindan y que la llama de nuestro interior jamás se apague. Gracias Desafío por una experiencia más, porque de todo esto se evoluciona y se mejora. Ahora seguiré forjando mi imperio, mi verdadero desafío me espera cruzando las puertas de la ciudadela de Tobia que tanto conocimiento y experiencias brindó a mi vida. Los sueños si se cumplen familia, y el mío se cumplió y qué bonito se siente estar en un Top 3 de uno de los realities deportivos más vistos de mi amada Colombia”.

Ya con mente y corazón calmados, Karoline asistió a la entrevista que le tenían preparada en el audiovisual que, desde hace unos meses contrató a Fran Stiward Luna, para que haga parte de su elenco de presentadores, junto a Carolina Cruz, Catalina Gómez, entre otros talentos. Pero esto no solo quedo allí, ya que la mujer se animó a presentar como si ya hubiera sido contratada por el canal, hasta el punto que parte de la audiencia pidió que le dieran una oportunidad.

“Lo hace súper bien”, “Es mejor que campanita”, “No le conocía esa faceta, lo hace demasiado bien”, “Hay que creerselo para que se cumplan las metas”, “Definitivamente ella es la reina del aire”, “Ella es de esas personas que nació para hacer todo lo que se proponga”, y “Se ve más natural que campanita”, fueron algunas de las reacciones en un reciente clip posteado por la cuenta de IG del audiovisual.