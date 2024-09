Karoline se pronunció tras ser eliminada de la final del ‘Desafío XX’

El capítulo 112 del ‘Desafío XX’ dejó un sin sabor a los seguidores de Karoline y Jerry, pues se convirtieron en la sexta pareja eliminada del ciclo dorado del reality de Caracol luego de enfrentarse contra Guajira y Kevyn, así como Sensei y Darlyn.

La exparticipante quedó envuelta en lagrimas al conocer que su historia en el ‘Desafío XX’ había terminado, por lo que le deseó el mayor de los éxitos a los dos del total de participantes que llegaron a la edición de los 20 años y entre los que estará el ganador o ganadora de la copa y los 1200 millones de pesos.

Pero una cosa fue la despedida delante de Andrea Serna y otra la que ha hecho la exparticipante en las rede sociales, pues abrió su corazón para agradecer su paso y lo que le dejo los 112 días en competencia.

“Los propósitos de Dios a veces son más grandes que los nuestros, no desesperen, no se rindan y que la llama de nuestro interior jamás se apague. Gracias Desafío por una experiencia más, porque de todo esto se evoluciona y se mejora. Ahora seguiré forjando mi imperio, mi verdadero desafío me espera cruzando las puertas de la ciudadela de TOBIA que tanto conocimiento y experiencias brindó a mi vida. Los sueños si se cumplen familia, y el mío se cumplió y qué bonito se siente estar en un Top 3 de uno de los realitys deportivos más vistos de mi amada Colombia 🇨🇴 gracias gracias gracias”, indicó Karoline.

Tal y como era de esperarse el post de Karoline se llenó de diversas reacciones por parte de la comunidad digital quienes resaltaron lo que fue su paso por la Ciudad de las Cajas y haber alcanzado uno de los últimos puestos de la competencia final.

¿Cuántos millones se lleva Karoline del ‘Desafío XX’?

En su despedida Karoline concedió una entrevista a ‘El Lente Espía’ del programa ‘La Red’ que desde la Ciudad de las Cajas les hicieron varias preguntas sobre su paso por la competencia e indicó que se lleva más de 50 millones.

“Me llevo 59 millones 838 mil pesos. Tengo un restaurante en la ciudad de Neiva, es un restaurante de sushi, saltados peruanos, cocteles, lo puse con mi mamá hace aproximadamente dos años y quiero darle como un concepto distinto al restaurante y también quiero mudarlo. Entonces creo que con ese dinero voy a invertirlo en el restaurante para un mejor futuro para mi mami y claramente para mí”, confesó Karoline.