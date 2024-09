De las redes al ring: ‘Westcol’ anunció que peleará contra ‘Alofoke’

‘Westcol’ anunció de manera oficial que llevará su relación con el streamer conocido como ‘Alofoke’ de las redes sociales al ring de boxeo, dando a conocer que ambos protagonizarán un encuentro en el evento de peleas organizado por el colombiano. Y a propósito de esto, ha dejado claro que no se siente amenazado.

PUBLICIDAD

El joven, cuyo nombre real es Luis Villa, ha estado organizando un evento en el que muchas celebridades del mundo del entretenimiento digital se medirán en una competencia de boxeo en vivo, de modo que los seguidores de estas personalidades puedan verlos en un ambiente diferente.

Puede leer: “Una exnovia frustrada”: ‘Westcol’ defendió a Valka de los comentarios de Aida Victoria Merlano

Desde hace varios meses, el colombiano ha estado revelando algunos de los nombres de los participantes y de los encuentros que se llevarán a cabo en este evento a celebrarse el 20 de octubre, dejando ver también que no solo contarán con peleas, sino con invitados musicales para amenizar el ambiente.

Y si bien ya había confirmado varios encuentros desde hace algunas semanas, no fue sino hasta este martes que anunció que él también figurará en esta entrega, haciendo pública la contienda entre Westcol y Alofoke.

“Solo un verdadero guerrero se le mide a una pelea así. Vamos a darle al viejo”, escribió el exnovio de Aida Victoria Merlano en una historia mientras mostraba el anuncio oficial de su encuentro de boxeo con el dominicano.

También dio a entender que no le importan las características de su oponentes e igualmente le hará frente: “hay que darle duro al viejo, eso es todo. Yo me le mido a lo que sea, no importa estatura, peso, no me importa nada”.

PUBLICIDAD

Lea también: “Yo le di esa advertencia a ella, yo no estoy bien”, Westcol habla sobre las razones de su ultima ruptura

¿A Westcol le preocupa su encuentro con Alofoke?

A pesar de que físicamente el colombiano podría tener la desventaja en este encuentro, en una historia de Instagram dejó claro que en este momento se siente seguro y confiado, mostrando en un clip cuál es su estado de ánimo frente a esta pelea.

“Así de tranquilito estoy con la pelea con el viejo”, escribió Westcol sobre un video de uno de sus perros durmiendo boca arriba de manera plácida, mientras en el fondo sonaba una canción de cuna.

Cabe destacar que el par de creadores de contenido protagonizaron un momento un poco tenso luego de que Alofoke le hiciera saber que su exnovia, Aida Victoria Merlano, sería su rival en la Queens League con su propio equipo de fútbol.

“Bro, realmente hasta a mí me parece chimba porque es show. No terminé con ella en malos términos, siento que si firmó es porque le conviene y le ayuda, al final es así, no pasa nada. Papi, me extraña, usted habla es con un hombre”, dijo Villa en una conversación con el dominicano.