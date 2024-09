Yina Calderón confesó qué presentadora le gustaría que estuviera en ‘La Casa de los Famosos’

La influencer Yina Calderón encendió los rumores sobre su posible participación en la segunda temporada del reality show ‘La Casa de los Famosos’, que RCN transmitirá en los primeros meses de 2025. Aunque aún no se ha confirmado oficialmente su presencia en el programa, la especulación ha aumentado tras el creciente interés de sus seguidores.

Calderón, conocida por su personalidad extrovertida fuerte presencia en redes sociales, ha estado recibiendo una avalancha de mensajes directos de sus fans preguntándole si estará en la próxima temporada del reality.

En respuesta a las múltiples consultas de sus seguidores, Calderón compartió sus pensamientos sobre el tema en un video reciente en sus historias de Instagram. “Ustedes me están preguntando al directo si voy a ser parte de ‘La Casa de los Famosos 2′, este año que viene, no lo sé, podría estarme animando, ustedes qué dicen, pero, pobrecitos de mis compañeros, aguantarme a mí por allá (risas), le hago la vida imposible (risas). Ay no, no sé, puede que sí, puede que no, uno nunca sabe”, expresó Calderón con su característico humor.

La insistencia de sus fans sobre su participación ha sido notoria, con muchos preguntándole repetidamente sobre su posible reingreso al programa de convivencia. La creadora de contenido ha sido abierta en sus críticas sobre el formato del programa y sus excompañeros. En otro video expresó su opinión sobre sus colegas y el impacto que podría tener en el programa. También mencionó que entre todo el grupo de figuras públicas, ‘rescataría’ solo a la presentadora del programa ‘Lo sé todo’, Alejandra Serje, con quien siente cierta simpatía.

“A ustedes por qué les gusta ver el mundo arder. La verdad siento que ninguno sirve para nada, ninguno genera rating, ninguno sirve para nada, bueno rescato a Alejandra Serje, de resto todas son bellezas muertas”, declaró Yina.