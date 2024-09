Esposa de Falcao vistió exclusiva pieza de Hernán Zajar en la Gala Mambo; le llovieron elogios en redes

Desde que ‘El Tigre’ Radamel Falcao García, firmó su contrato con Millonarios el pasado 20 de junio, las miradas no solo se han volcado a él, también a la de su esposa Lorelei Tarón, talentosa cantante argentina a quién recientemente se le vio portando un exclusivo vestido, realizado por las manos de uno de los diseñadores más reconocidos del país.

Tarón y García fueron unos de los importantes invitados que tuvo la quinta edición de la Gala Mambo 2024, evento en el que se realizó una subasta dirigida para mantener en el tiempo el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Precisamente en la alfombra azul de esta reunión, se vio a Lorelei vestir una pieza de Hernán Zajar, diseñador que fue homenajeado en la más reciente edición del Festival de Jazz de Mompox, y que, entre otras cosas, fue el encargado de realizar el diseño de los uniformes de la policía colombiana.

“Hernán es una persona que admiro por su talento y creatividad; además por la historia que él le pone a cada pieza, el arte y esa emoción”, fueron las palabras de emoción de Lorelei al describir la obra de Zajar, con la que el artista representó el sol basado en un vibrante tono carmesí; pieza artesanal a la que ‘Falca’ también le regaló unas emotivas palabras

“Ella me deslumbra todos los días, pero cuando la vi se me hizo agua la boca, porque se ve preciosa. (...) Ver la cara de asombro de nuestras hijas de tener una madre tan hermosa, a uno como padre y esposo lo enorgullece. (...) Se nota el amor y la pasión que le puso Hernán al vestido, se inspiró”, expresó el portador de la casaca ‘9′ del equipo ‘embajador’.

El consejo de Hernán Zajar a la nueva camada de diseñadores en Colombia

Publimetro estuvo presente en la más reciente edición del Festival de Jazz de Mompox, tierra que vio nacer a Zajar y que ha inspirado varias de sus colecciones, algunas de ellas inspiradas en los saberes que nacen de la cotidianidad del Río Magdalena. Precisamente en medio de este encuentro cultural, hubo un espacio para hablar con Hernán, quien le regaló un consejo de oro a la nueva camada de diseñadores del país, dentro de ellos Esteban Cortazar y Adriana Landa.

“Yo quise ser diseñador desde muy niño y para esa época no había escuelas. Hoy en día a un niño que quiere ser diseñador o que está interesado en la moda, los papás lo apoyan; a mí no me apoyaron, pero yo contra viento y marea lo logré. (...) Hay una generación de diseñadores que está haciendo muchas cosas, pero deben tener en cuenta que al principio uno sale y ‘pega’ pero lo importante es mantenerse. (...) Hay que marcar un estilo y que en él se vea reflejado el ADN de los diseñadores. (...) Muchos de la nueva generación lo están haciendo bien, Dios quiera y permita hacerle entender que tienen que perseverar, el éxito no está en una o dos colecciones”, expresó en entrevista con el diario gratuito más grande del mundo.