Hernán Zajar, el narrador del Caribe en la moda colombiana

La fuerza de las mujeres de San Basilio de Palenque, su encanto natural y sus raíces africanas, son la inspiración de ‘Palenqueras de Cartagena’, la colección que el diseñador Hernán Zajar presentará hoy en la pasarela inaugural de la octava edición de Ixel Moda.

Zajar, se adentró en el primer pueblo libre de América, ese corregimiento que aún es refugio de tradiciones, lengua y cultura, para buscar musas y presentar su colección. Sus raíces momposinas le sirvieron para recrear la belleza de esas palenqueras con un gran carisma que se roban las miradas al pasar por lo cautivadoras. Es por eso, que el diseñador las envolverá en tonos cálidos como el carmín, coral, orquídea oscuro, salvia azulado, albaricoque, rosa del desierto y el Sahara, matizados con una gama neutra que incluye el azul marino, el arena, el nude y el infaltable negro.

Además las obras de dos artistas plásticas, Martha Sánchez y Verónica Muñoz, tendrán su lugar protagónico en esta colección, pues ellas lograron expresar la historia de los antepasados africanos que aún laten en ‘La Heroica’; cuando llegaban en barcos provenientes de África y en su interior, esclavos amarrados y maltratados y que serán narradas, una vez más, desde los versátiles los looks del diseñador.

En entrevista con Publimetro, Zajar nos contó acerca de a colección y su trayecto en el mundo de la moda.

¿Cómo cree que ha evolucionado como diseñador desde su primera colección?

Yo creo que eso ha sido, aprendizaje tras aprendizaje, creo que la experiencia es la que hace la persona, la madurez que tengo como ser humano y también como de los años que tengo en la moda, me han servido para saber que evolucioné. Puedo decir que saber jugar con las tendencias, con los colores, tener mi propio estil, y estar más contento de que soy una marca, eso es el reflejo de mi evolución.

¿Qué siente cada vez que recibe un reconocimiento por su trabajo?

La verdad es que me da mucha satisfacción ver que la gente le reconoce a uno su trabajo, su esfuerzo, porque esto no es solamente lo que se ve en las pasarelas, la parte del glamour y las mujeres bellas lleva un esfuerzo detrás, donde también hay mucha gente, muchas responsabilidades y sobretodo mucha pasión.

¿Cuándo empezó a vestir reinas y por qué lo dejó?

Eso fue como en los años 90’s una experiencia de muchos años, después llegaron otras experiencias haciendo televisión. Yo creo que ha sido una carrera también que ha tenido procesos y no me quedé en una sola parte porque lo que quería era llegar a ser alta costura, pero tenía que trabajar en el espectáculo, vestir reinas, investigar y todo eso me ha sumado a lo que hoy en día soy.

¿Cómo fue trabajar con Claudia Schiffer?

Una gran experiencia, saber que tienes el contacto con una top model profesional y de que uno también está a la altura de ella, te hace querer seguir haciendo las cosas bien. Además debo confesar que hubo química a primera vista.

¿Qué color no trabajaría en una colección?

Antes yo decía que no podía trabajar con el negro, pero comencé a usarlo para calmar un poco el colorido de mis trabajos y pues ahora trabajo con muchos colores incluído éste, siento que todos tonos son igual de importantes.

¿Cuál cree que es el error más común de las personas a la hora de vestirse?

Hay personas que se dejan atropellar de la moda, mi consejo es que uno debe conocer la silueta y no comprar por talla; yo creo que es muy importante que la mujer se conozca, que aprenda cómo es su cuerpo para que cuando quiera lucir bien no cometa errores.

¿Cómo fue el trabajo para la colección de Ixel moda?



Lo primero que quiero resaltar es que vamos a ver una colección sobre las palenqueras, éstas mujeres que me han inspirado maravillosamente porque esa simpatía y ese carisma que ellas tienen lo estoy transmitiendo en los colores, las siluetas, los textiles.

Asimismo quiero decir que dos maravillosas artistas fueron las que me dieron los derechos de lo que ellas pintan y es todo eso lo que llevé a la estampación digital para la colección. Creo además que es algo maravilloso el trabajo que estoy haciendo con las internas de la cárcel de Cartagena, el trabajo de las filigranas con las madres cabeza de familia, toda la parte manual, entonces yo creo que tuve un equipo chévere divirtiéndose en esta colección.

¿Cómo puede describir el trabajo con las reclusas?



Ellas están muy entusiasmadas, a pesar que hay cosas que pasan allá en la cárcel, cosas que a veces se limitan, ellas a mí nunca me han fallado y están muy contentas. Como yo tengo una casa cerca de la cárcel San Diego, siempre que paso por ahí tengo contacto con ellas y ahora con el trabajo que hace Johana Bahamón ella siempre está pendiente porque yo les mando los tacones que me quedan de los desfiles, vestidos que me quedan de otras cosas y esta vez se me ocurrió que podían trabajar conmigo.

¿Háblenos de la paleta de colores y textiles?

Usé todos los colores de las frutas, el naranja se vuelve melón, el amarillo se vuelve piña, el rojo se vuelve patilla, acentos de negro, dorados y verde, son los protagonistas en ‘Palenqueras de Cartagena’.

Las fibras textiles utilizadas tuvieron tratamientos de estampación como la sublimación y la calandra. Es así como también una gran variedad de flora colombiana nacerá de los textiles. Tulipanes, amapolas e ixias florecerán en las prendas de la colección, que tampoco olvidará la sensualidad en las siluetas, con acentos en hombros y mangas, y los complementos ‘must have’ de las palenqueras: turbantes y maxiaretes.

Sobre Hernán Zajar

Hernán Zajar es uno de los diseñadores de mayor renombre en la industria de la moda colombiana. Nacido en Mompox, Bolívar, ha expuesto su carrera alrededor del mundo, presentando colecciones en Italia, Inglaterra, Estados Unidos, México y el resto de Latinoamérica. Realizó especializaciones de moda en Londres, Milano y New York. Durante 15 años vistió a candidatas del Concurso Nacional de Belleza, así como a personalidades de la farándula y el jet-set nacional e internacional, como Claudia Schiffer, Joan Collins, Yvanna Trump, Jennifer López y la ex Miss Universo Mpula Kwelagobe, entre otras. Entre sus logros también se encuentran la creación de vestuario para cine, teatro y televisión.

Actualmente, Zajar incursiona en varias facetas: su visión moderna y estratégica de los negocios lo ha convertido también en un referente en cuando a accesorios y complementos se refiere, como el calzado femenino de Frattini By Hernán Zajar, para la marca Calzatodo, con periódicas colecciones.