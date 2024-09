Actor de ‘Enfermeras’ confesó qué parte de su cuerpo entrena a diario pero “no le sale”

El actor Sebastián Carvajal ha dejado una marca significativa en la televisión con su impresionante trayectoria artística. A sus 31 años, Carvajal ha demostrado su versatilidad en diversos roles, destacándose por su carisma y habilidades interpretativas. Inició su carrera en el mundo del entretenimiento desde muy joven y ha participado en producciones como ’Ana de nadie’ y ’Enfermeras’, donde su actuación ha sido bien recibida tanto por la crítica como por el público. Su capacidad para conectar con la audiencia lo ha llevado a convertirse en uno de los actores más prometedores de la escena colombiana.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Sebastián Carvajal, protagonista de ‘Enfermeras’, asomó posible trabajo actoral en México

Actualmente, Sebastián sigue en la cima de la popularidad gracias a su participación en la segunda temporada de la serie ’Manes’, así como su próxima aparición en la telenovela ’Sed de Venganza’, una fascinante producción de la cadena Telemundo que cuenta con un elenco estelar, incluyendo a Danilo Carrera, Isabella Castillo y Alexa Martin.

A través de un video compartido en sus historias de Instagram, el actor oriundo de Bucaramanga anunció que interpretará a Marcelo en dicho proyecto dramático. En el clip, se le vio leyendo los mensajes que sus seguidores le envían en su cuenta personal, mostrando su cercanía con el público y su agradecimiento por el apoyo constante.

Sebastián no solo recibió elogios por su atractivo físico, sino que también se divirtió leyendo algunos de los piropos que sus seguidores le enviaron.

Entre ellos, uno llamó particularmente su atención: ”¿Tienes algo pegado a tus nalgas?”* Sin dudarlo, Carvajal respondió con humor: ”No tengo nalgas, yo le doy durísimo al gimnasio, no me sale”. Este tipo de interacciones no solo demuestran el carisma de Sebastián, sino que también evidencia la conexión que ha logrado establecer con sus fans, quienes siguen cada uno de sus pasos en su exitosa carrera.