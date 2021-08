“‘Enfermeras’ se creó para exaltar la labor de quienes salvan vidas a diario”: Diana Hoyos

¿Qué opina del éxito de Enfermeras y que ahora llegue a Telemundo Internacional para que más gente pueda ver esta historia?

Estoy feliz, agradecida y bendecida. Me parece que es una trama maravillosa, que vale la pena ser mostrada en otros países. Además, se van encontrar con un universo múltiple y con varios personajes que tienen una historia propia para contar.

Cuénteme acerca de María Clara, porque es una enfermera que pasa por un montón de etapas y los televidentes la aman y la odian por sus decisiones, pero finalmente, eso la hace un verdadero ser humano, más allá de un simple personaje…

Ella es tal cual como la describes. Es una mujer de carne y hueso, que toma decisiones buenas y malas, que se equivoca, pero que también acierta. Es una mujer que lucha por lo que quiere, que trata de crecer profesionalmente, pero sin abandonar a sus hijos. Y justamente, por intentar hacer todo bien y abarcar lo más que puede, en algunas ocasiones su vida se sale de control y debe respirar y pensar sabiamente para volver al camino. Como cualquier ser humano, simplemente vive, y a veces lo hace bien y otras no tan bien.

En los primeros capítulos de esta historia María Clara pasa por un divorcio debido a una infidelidad. Eso, sin duda, la destruye emocionalmente…

Yo no quisiera estar en los zapatos de esa María Clara, pero a todos nos toca sufrir de vez en cuando. En ese momento nos encontramos con una mujer confundida, que no sabe cómo salir de un matrimonio que no fue tan exitoso. Además, la palabra miedo le invade el cuerpo y la mente: tiene miedo a fracasar otra vez, tiene miedo sobre lo que van a decir sus hijos y tiene miedo al qué dirán en el hospital.

Como usted dice, un factor muy importante en la vida de María Clara son sus hijos y al comienzo le cuesta la relación con ellos debido a la separación, sobre todo con Valentina, quien además es una adolescente…

Yo no me he divorciado y no tengo hijos, pero sin duda, hacer estas escenas me hizo reflexionar respecto a lo difícil que es para una familia pasar por un proceso como este. Y claro, como Valentina se encuentra en un momento rebelde, no ve con buenos ojos nada de lo que hace su mamá. Sin embargo, la grata noticia es que ellas van limando asperezas al paso de los capítulos y terminan teniendo una hermosa relación. Además de ser mamá e hija, se convierten en grandes amigas y esa es una etapa preciosa que los televidentes no se pueden perder.

Además de los hijos, el amor también es importante para María Clara, quien conoce en el Santa Rosa a Carlos, el hombre de sus sueños. En ese sentido, cuéntenos de la relación que ha formado con Sebastián Carvajal, el otro protagonista de la historia, y es que llevan un tiempo largo trabajando juntos…

¡Con ‘Sebas’ hemos crecido tanto! Y eso se nota mucho en la relación de los personajes a medida que van pasando los episodios. La verdad, tuvimos química laboral y personal desde el comienzo. La pasamos increíble en el set, y para mí, ese hombre se ha convertido en un parcero. Además, siempre hemos intentado que nuestro trabajo sea impecable y le metemos mucho cariño a cada una de las escenas.

Una duda que suelen tener los televidentes respecto a la producción es si hay médicos y enfermeras que están pendientes de ustedes a la hora de grabar y que los corrigen, si es que lo necesitan. ¿Es así?

Sí, nosotros tenemos dos enfermeros que están en el set y están pendientes para que todo salga lo más cercano a la realidad. También debemos entender que es un dramatizado y que por lo tanto no podemos hacer todo pegado a la realidad. Por ejemplo, una reanimación puede durar 12 minutos y nosotros no podemos quedarnos en eso porque se nos va la escena y el capítulo entero.

Lo más difícil al principio fue acostumbrarnos a hacer los procedimientos al mismo tiempo que actuábamos. De verdad, fue complicado en un comienzo decir el texto de manera orgánica, mientras ponías la inyección o examinabas al enfermo.