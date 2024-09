Padre de Luis Andrés Colmenares compartió una foto de su hijo de un año

El Caso Colmenares es uno de los más polémicos y mediáticos en la historia reciente de Colombia. Gira en torno a la muerte de Luis Andrés Colmenares, un estudiante de ingeniería de la Universidad de los Andes, quien falleció la noche del 31 de octubre de 2010 tras asistir a una fiesta de Halloween en el Parque de la 93, en Bogotá. Aunque inicialmente se consideró un accidente, las circunstancias de su muerte generaron dudas y llevaron a una extensa investigación y juicio, que ha sido objeto de gran cobertura mediática. A pesar de los años transcurridos, su familia continúa buscando justicia y esclarecimiento total del caso; en medio del proceso sus padres se separaron y su padre, Luis Alonso hace poco compartió que tenía un hijo de un año y lo mostró en fotografías.

Luis Alonso comunicó a la comunidad que lo sigue por medio de una entrevista en la revista semana que empezó una relación que terminó en un embarazo y decidión seguirla, el padre de Colmenares afirmó: “Luis ya tiene 14 años de fallecido y yo tengo un hijo de 1 año, cumplió 1 año el 11 de agosto, se llama Jorge Camilo. Se dieron las circunstancias, la persona me dijo que estaba embarazada. Yo soy provida, hacer lo que haya que hacer para enfrentar la situación, pero atentar contra ese niño, no lo iba a hacer. No cabe en mi cabeza y no será posible nunca”.

Luego de esa declaración, ha estado compartiendo algunas fotos de su hijo menos y esta foto en especial enterneció con las nuevas costumbres de su nuevo hijo.

Hermano de Luis Colmenares habló de los sucesos paranormales que ha tenido

El hermano menor de Luis Andrés también afirmó que su hermano presentía su fallecimiento, pues en conversaciones que tuvo con su madre, Colmenares afirmaba que su hogar tenía olor a arreglos florales: “esto me lo contó mi mamá, le dijo ‘mami, esta casa me huele a arreglos florales de velorio, a esos anillos que le dan a la familia’, mi mamá le dijo que no dijiera eso. Pero mi mamá me cuenta que ella vio la casa llena de arreglos florales y fueron todos lo que mandaron cuando mi hermano murió. En su subconsciente se estaba despidiendo”.

Cuando él se despide es noche, aunque Colmenares siempre fue muy cariñoso, Jorge comenta que se despidió de forma cariñosa y le dijo: “recuerda que cuando no estoy en la casa y mi papá tampoco, tú eres el hombre de la casa y tienes que cuidar a mi mamá”, luego de todos estos comentarios, la familia asumió que esta fue una forma de despedirse del fallecido Luis Andrés Colmenares.