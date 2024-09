Ana María Trujillo reveló que un jefe le pidió adelgazar para seguir en la TV, “laboralmente se acaba”

Ana María Trujillo es una actriz y presentadora colombiana que durante varios años fue la cara principal de diferentes programas de entretenimiento, demostrando su talento en cada uno de ellos, siendo principalmente recordada por ‘La quiero a morir’, ‘Yo no te pido la luna’, entre otras. Sin embargo, la cartagenera durante varios años se radicó en Punta Cana junto a su familia y hace pocos meses se dio su regreso a la pantalla con ‘Pedro el Escamoso 2′, lo que la llevó a ser parte de diferentes medios de comunicación y en medio de una entrevista reveló que un jefe le pidió adelgazar si quería seguir siendo parte de la televisión.

Si bien, Trujillo decidió abandonar Colombia debido al trabajo de su esposo, José Arata, siempre ha estado al pendiente de cada una de las situaciones que se viven en el país y ante su regreso a la pantalla su felicidad ha sido más que evidente, estando entre Colombia y su lugar de residencia. Aunque no solía revelar mayores detalles de su vida, lo cierto es que recientemente causó sorpresa con varias de sus declaraciones durante su paso por ‘La sala de Laura Acuña’.

Una de ellas se dio durante los primeros minutos de la conversación, donde Ana María Trujillo se refirió a los inicios de su carrera en televisión, específicamente con el nacimiento de una sus hijas. La actriz aseguró que la primera vez que se paró en un set de televisión, los nervios terminaron siendo evidentes porque su parpado terminó moviéndose mientras que buscaba que su camarógrafo la ayudara.

“En mi época de 23 años presentaba con chaqueta sastre, pantalón (…) Uno sentía que lo iban a echar por dar la opinión (…) He tenido tres (jefes) duros, yo había acabado de tener a mi hija, Catalina, y estaba gordita, me llamó a la oficina y me dijo ‘te adelgazas o te echamos o te vas’. Eso pasa hoy en día y echan a la vieja, o sea mejor dicho y se acaba, laboralmente se acaba, pero en esa época que hice yo me adelgacé (…) Yo acababa de tener a mi hija, no estaba gorda porque me gustara comer”, fueron las declaraciones de Ana María Trujillo.

¿Cuántas hijas tiene Ana María Trujillo?

Ana María Trujillo tiene dos hijas, Julieta y Catalina, quienes son fruto de su matrimonio con Francisco Cardona, su exesposo, que según algunos medios de comunicación el mismo llegó a su fin luego de que el hombre le fuese infiel a la actriz con otra mujer y cuando sus hijas tenían una corta edad. Cabe resaltar que Trujillo actualmente cuenta con una buena relación con el hombre.