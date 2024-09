¿Resentido? Así fue como Alfredo Redes le puso fin a su relación con Yulieth Goez

Alfredo Redes continúa en el centro de la conversación luego de su inesperada separación de Yulieth Goez, con quien compartió varios años de relación y vivió momentos especiales durante su participación en ‘La Casa de los Famosos’. En el reality show de RCN, la pareja se mostró unida y profesó su amor frente a las cámaras, pero recientemente ambos tomaron caminos separados, dejando en duda la estabilidad de su romance.

El primero en confirmar la ruptura fue Alfredo, quien decidió aclarar la situación tras las constantes preguntas de sus seguidores. “Esta pregunta me la hace todo el mundo, la verdad, para que ustedes sepan y no me vuelvan a preguntar más por eso, Yulieth y yo ya no estamos juntos. Nosotros terminamos hace 20 días, no vivimos juntos y estoy viviendo solo”, explicó el creador de contenido cartagenero, poniendo fin a las especulaciones sobre su relación.

Poco tiempo después, Yulieth Goez también se pronunció, respondiendo a las críticas que señalaban que su nueva relación sentimental y su ingreso al reality show fueron por motivos económicos. La influencer desmintió estas acusaciones y reveló que la separación se debió a problemas más profundos, incluyendo “infidelidades, mentiras y frialdad” por parte de Alfredo, lo que finalmente la llevó a tomar la decisión de poner fin a la relación.

Recientemente, Alfredo Redes volvió a generar revuelo al reencontrarse con algunos de sus excompañeros del reality en un viaje a Cartagena. Durante este encuentro, compartió una foto de una experiencia anterior en Panamá, donde había estado con Yulieth. Sin embargo, en la imagen, Alfredo colocó un emoji sobre el rostro de su ex, lo que desató todo tipo de comentarios. “¿Están preparados para ver a nuestros chicos nuevamente juntos?”, escribió Alfredo, haciendo referencia al reencuentro con sus amigos, pero provocando diversas reacciones en redes.

Alfredo Redes El influencer tapó el rostro de su expareja. / Foto: Instagram

Algunos usuarios criticaron la actitud del influencer, calificando el gesto como “infantil” y sugirieron que, de no querer mostrar a Yulieth, debía haber elegido otra imagen. Otros, por el contrario, consideraron que Alfredo simplemente quería dejar claro que su relación con Yulieth pertenece al pasado.