Franko le dijo a Dominica Duque que no estaba al nivel de los demás en ‘MasterChef’

Durante la más reciente edición de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, específicamente el capítulo 73, se vivieron muchas emociones, ya que reveló los verdaderos intereses de algunos participantes como Franko Bonilla quien quería ponerle el delantal negro a Cony Camelo.

La edición, que quedó a la mitad, inició con el final de los sucesos que se dieron durante el reto del capítulo 72 en el que los participantes formaron parejas, mientras que a Franko Bonilla le tocó sumarse a una de ellas, debido a que nadie lo escogió.

El delantal de Franko a Vicky encendió la polémica en ‘MasterChef’

Al principio todos se pararon frente a los chefs Jorge Rausch, Adria Marina y a la presentadora Claudia Bahamón quien no dudó en bromear sobre su delantal negro, el cual le puso Franko Bonilla al no poder escoger a Cony Camelo. Luego le preguntó al comediante cómo se sentía y los motivos por los que no se sentía bien.

“Hay cosas en el juego que uno no quisiera hacer y le toca ganar un reto para quitarme el delantal negro, pero ponérselo, imponérselo más bien a alguien que esté concursando y que tenga el delantal blanquito y tuve que ponérselo a alguien de acá y eso lo hace sentir a uno mal porque no hay como razones que parezcan justas para hacerlo”, dijo Franko Bonilla.

Cony dice que Franko está obsesionado con ella

Luego de esas palabras Claudia Bahamón quiso ahondar en los motivos por los que escogió a Vicky Berrío y no a otro de los concursantes, pues tenía más opciones entre sus otros compañeros.

“En el juego con delantal blanco, en el juego de los cocineros que no era mi grupo no estaba la persona a la que yo tenía pensado ponérselo, a Cony Camelo”, reiteró Franko lo que llevó a Cony Camelo a asegurar que Franko está obsesionado con ella.

Franko califica a Dominica como una de las peores cocineras

Claudia Bahamón le cuestionó sobre las ganas de ponerle el delantal a Cony, por lo que el comediante indicó que ella misma le dijo que lo justo es ponérselo a quien cocine menos.

“Para mí somos tres los cocineros que estamos un poquito más abajo en conocimiento de cocina. Yo considero que junto con Dominica y yo no estamos al mismo nivel del resto. No ha sido un secreto para nadie”, remató Franko Bonilla. La salpicada a Dominica Duque no pasó por alto, pues la periodista no tardó en reaccionar ante las palabras de su compañero y reiteró las veces que lo ha defendido.

“¿De verdad, Frankito? Yo todo lo que te he defendido. Nunca digo que tú eres mal cocinero jamás. Es mejor si ni siquiera se esperan que uno sea bueno, porque sorprende más, porque no lo ven venir”, respondió Dominica Duque.

Dominica Duque rompió el silencio y envió mensaje a sus detractores

Su presencia en ‘MasterChef Celebrity Colombia’ divide opiniones, pues unos la quieren fuera y otros desean verla avanzar, por lo que recientemente parece que eso ha sido el detonante de un video en el que se sinceró sobre su paso por el reality de RCN.

“Yo no tengo que convencer a nadie de que me crea que yo estudio y que estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Con que yo lo sepa estoy tranquila y también sé que en alguno momento eso va a ver, se va a reflejar”, indicó Dominica Duque

La participante aseguró que está estudiando con profesores desde el primer momento que entró a la competencia y que se trasnochaba por ello, pero que es tanta la información nueva, que no sabía cómo procesarla.

Precisó que los participantes nunca saben de qué se va a tratar el reto, pues ellos entran al set de grabación y les espera la sorpresa, por lo que no les da tiempo de planear o ayudarse con una receta anotada. Indicó que la diferencia entre ella y quienes siempre han cocinado era muy notoria.

“Yo estoy muy orgullosa de mi proceso, entiendan que yo no sabía nada. Yo he tenido una ganancia impresionante en cuanto a cocina, pero también en fortaleza interna, en cómo enfrentar los retos de la vida, en cómo enfrentar la crítica, en cómo enfrentar el rechazo, en cómo ser perseverante, en cómo creer en mí, en cómo tener un objetivo e ir por él, independientemente de si tengo el apoyo de un grupo o no lo tengo”, agregó Dominica Duque

Finalizó diciendo que ella es la única que responsable de ir por sus sueños en la cocina y en cualquier lugar. Al pie de la publicación escribió que siempre van a criticar, muchos no van a valorar, y que no se tiene que convencer a nadie de quién se es, pues cada persona sabe su historia, sus batallas, su proceso y sus triunfos.