“Qué dolor tan impresionante”: Laura Acuña presentó un fuerte problema en la zona cervical

Laura Acuña compartió una serie de historias en donde se mostraba adolorida por una molestia en la zona cervical, al punto de que tuvo que acudir con un especialista para que la ayudara con su dolor. Y para su sorpresa, no se trataba de algo cotidiano, sino de un problema que debe tratarse de manera prolongada.

PUBLICIDAD

La presentadora suele compartir con frecuencia varios detalles relacionados con sus proyectos frente a las cámaras, algunos viajes de negocios, pautas publicitarias, su faceta como mamá, además de protagonizar videos divertidos en Instagram basados en las tendencias del momento.

Puede leer: “Felices 68″: Laura Acuña celebró el cumpleaños de su mamá y varios la llamaron suegra

Y si bien la mayoría del contenido de la modelo suele ser alegre, divertido y hasta humorístico, en una reciente serie de historias el panorama cambió un poco al compartir que tenía una molestia en la zona cervical, razón por la que acudió con un especialista para aliviar esto.

“Tengo un dolor en el cuello, ustedes no saben. O sea, no puedo mirar hacia allá porque no me da la vida”, dijo Laura Acuña mientras una fisioterapeuta masajeaba esta zona.

En el mismo clip, la colombiana preguntó por su diagnóstico, y la experta le indicó que se trataba de una contractura en la cervical, razón por la cual presentaba algunos espasmos en la zona, afectando así su movilidad.

En otra historia, la experta le indicó que esta molestia no será sencilla de remover, asegurando que Acuña deberá asistir por lo menos a cinco sesiones de tratamiento físico para aliviar su molestia. Además, le dejó saber que la razón por la que presentó este cuadro puede deberse al estrés o por mantener una posición por tiempo prolongado.

PUBLICIDAD

Lea también: “Arde muchísimo”: Laura Acuña terminó con problemas en su ojo por automedicarse

Laura Acuña brindó una recomendación para evitar esta tipo de molestias

Después de salir de su sesión de terapia, la presentadora compartió otra historia en la que apareció en su carro, quejándose por sus dolencias, pero asegurando que la situación actual es menos complicada.

Laura Acuña también provechó para compartir un consejo, de modo que sus seguidores puedan evitar pasar por una situación como la de ella: “esta noche cuando se acuesten, acuéstense bien, derechos. Ubíquense para que la cabecita quede bien montada en la almohada y que no tengan esto”.