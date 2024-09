Carolina Cuervo estalló contra Caterine Ibargüen en ‘MasterChef Celebrity’

Durante la más reciente edición de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, específicamente el capítulo 74, se vivieron muchas emociones, en un reto que enfrentó a los competidores por esquivar el delantal negro. La edición, que quedó a la mitad, inició con el final de los sucesos que se dieron durante el reto del capítulo 73 en el Franko Bonilla calificó a Dominica Duque como una de las peores cocineras de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ tras sincerarse sobre el delantal negro que le puso a Vicky Berrío y no a Cony Camelo.

Los participantes fueron divididos en equipos comandados por los pines de inmunidad, por lo que Cony Camelo por el rojo lideró a Ilenia Antonini, Franko Bonilla y Martina ‘La Peligrosa’. Nina Caicedo del equipo verde dirigió a Dominica Duque, Vicky Berrío y Carolina Cuervo mientras que Paola Rey por el azul a Jacques Toukhmanian, Juan Pablo Llano y Caterine Ibargüen.

El reto era con diferentes tipos de papas, por lo que cada uno de los equipos tuvo que hacer una preparación en específico para 10 comensales expertos en ella. Luego que la tensión se apoderó de cada estación y las diferencias iban y venían la presentadora Claudia Bahamón se acercó a la estación del equipo verde.

Vicky Berrío, quien se ha destacado por sus formas de emplatar empezaba a hacer lo propio por lo que Claudia Bahamón le gritó a Caterine Ibargüen que tenía que ver lo que Vicky estaba haciendo.

Carolina le gritó a Caterine en ‘MasterChef Celebrity’

La medallista, quien estaba en la estación de atrás, acudió al llamado de la presentadora y se acercó a ver lo que hacía su compañera, pero se encontró con una Carolina Cuervo enervada que la echó de la estación.

“¡Vea! ¿Usted que hace acá? ¡Váyase! ¡Chao!”, le gritó Carolina Cuervo a Caterine Ibargüen, dejando anonadada a Claudia Bahamón al ver que fue en serio y no en broma como acostumbra la actriz.

En los testimonios individuales Carolina Cuervo calificó la llegada de Caterine Ibarguen como una violación a la privacidad, porque estaban compitiendo “yo no voy a ir a ver qué están haciendo. A mí eso me cae gordo y hoy me la voló”.

Unas disculpas que le dolieron a Caterine Ibarguën

Por su parte, Caterine Ibargüen habló de lo sucedido e indicó que quedó sorprendida con lo que pasó “estuvo horrible” y a ella se sumó Juan Pablo Llano quien también criticó la actitud de la actriz.

“Te pido disculpas” fue lo que Carolina Cuervo le manifestó a Caterine Ibarguen, pero la medallista evidentemente afectada le respondió “no me esperaba eso de ti”. Adicional la deportista indicó que “no puedes andar en la vida así, o sea, no. Y yo creo que cuando tú tienes afecto por alguien te duele mucho más”.