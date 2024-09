Franko se quedó con las ganas de ponerle delantal negro a Cony en ‘MasterChef Celebrity’

Durante la más reciente edición de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, específicamente el capítulo 73, se vivieron muchas emociones, ya que llenó de diversas expectativas a los participantes que siguen en pie en la competencia en lo que es el onceavo ciclo frente a las cocinas.

Y es que la edición inició con el final de los sucesos que se dieron durante el reto del capítulo 72 en el que los participantes formaron parejas, mientras que a Franko Bonilla le tocó sumarse a una de ellas, debido a que nadie lo escogió.

Es así como le tocó trabajar con Cony Camelo y Paola Rey en una preparación que no tuvo ningún tipo de crítica y con la que se llevaron todos los elogios en el atril de ‘MasterChef Celebrity Colombia’.

Luego de la deliberación de los chefs Jorge Rausch y Adria Marina llegó el veredicto en el que dos pines de inmunidad estaban en juego, siendo Franko Bonilla, Cony Camelo y Paola Rey los ganadores.

Al conocer la noticia Cony Camelo no hizo más que alegrarse ya que Franko podía quitarse el delantal negro y cumplir con la nueva norma del reality de RCN.

Franko se quitó el delantal y se dirigió al lado de Cony, y mientras Claudia le decía que adelante, por su parte Jorge Rausch decía que no, porque no tenía el nombre de la persona.

Luego acordaron quitar el delantal negro, pero llegaba el punto álgido que era definir a dos de ese trío para portar el pin de inmunidad. Tras un ligero consenso decidieron que el primer pin era para Paola Rey.

Luego se habló de se debía haber hecho una rifa de los pines, tal como sucedió durante el capitulo 55 cuando Caterine Ibargüen, Carolina Cuervo y Nina Caicedo ganaron un reto en el que solo había un pin de inmunidad, pero tampoco fue esa la opción.

“Ahora, me imagino que Paola es la que va a elegir a quién de los dos les da el pin de inmunidad. ¿Listo? Tú tomas la decisión”

Ante esto Cony Camelo argumentó que ya había un beneficio para Franko, y que era quitarse el delantal negro, y que en su caso nunca ha tenido un pin de inmunidad. Por su parte, Franko indicó que eso no es un elemento.

Ante la situación que no llegaba a una resolución la chef Adria Marina indicó que cada quien votara por quien lo deseaba para que así Paola Rey decidiera de una vez.

“A mí no me duele que le hayan puesto el pin a Cony, pero lo que dice Paola sí me duele”

— Franko