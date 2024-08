Nada barata: Así es la lujosa matera que Andrea Serna compró para decorar su nueva casa

Andrea Serna, una de las presentadoras más reconocidas de la televisión colombiana, ha vuelto a captar la atención de sus seguidores, esta vez no por su trabajo en el exitoso reality ‘El Desafío’, sino por su exquisito gusto en la decoración de interiores. Conocida por su carisma y estilo único en la conducción, Serna también ha dejado su marca en las redes sociales, donde comparte reflexiones de vida, consejos de belleza y rutinas de ejercicio. Recientemente, ha mostrado su lado más sofisticado y personal en la decoración de su nuevo hogar, un proyecto que ha compartido con entusiasmo a través de sus plataformas digitales.

En un video compartido en sus historias de Instagram, Andrea reveló que contrató a un jardinero para transformar el interior de su casa con árboles y plantas. Durante la grabación, la presentadora mencionó que inicialmente pensó en colocar un olivo negro, pero finalmente se decidió por una palma manila, una elección que, según ella, aporta más elegancia a uno de los corredores de su hogar. La decisión de incluir plantas naturales en su hogar no solo responde a una preferencia estética, sino también a un deseo de conectar más con la naturaleza, algo que ella valora profundamente.

Lo que realmente captó la atención de sus seguidores fue la elección de la matera en la que se encuentra la palma manila. Este objeto, llamado Mumba, es un recipiente de diseño vanguardista en forma de cono, elaborado en cemento gris y diseñado para albergar plantas de gran tamaño. La matera está suspendida en una base metálica, cuyo color puede personalizarse al gusto del cliente, lo que añade un toque moderno y elegante al espacio. Esta pieza fue adquirida en una empresa especializada en decoración interior, cuyo lema es “dar vida y personalidad a los espacios interiores”.

“Me gusta, me gusta, me gusta mucho... No saben el trabajo de jardinería y paisajismo tan divino que me han hecho en la casa, es de locos, qué tal estas materas tan divinas... Me gusta traer un poquito de trópico aquí a la sabana de Bogotá”, expresó Andrea, visiblemente emocionada por el resultado.

Según el portal de la empresa donde adquirió la matera, cada pieza tiene un costo de 840.000 pesos, lo que demuestra que la presentadora no escatimó en gastos para darle a su hogar un toque único y sofisticado.