Andrea Serna metió cizaña en ‘Desafío XX’ y los participantes no se quedaron callados

Durante el capítulo 103 del ‘Desafío XX’, hubo muchas sorpresas, ya que dejó ver más los intereses de los semifinalistas que siguen en pie en la Ciudad de las Cajas, ante lo que es el ciclo dorado del reality de Caracol.

Tras la salida de Olímpico y Karen luego de una prueba en el box negro contra todo el equipo Tino, quedó un vació evidente en la casa Pibe, pues a la fecha solo hay dos parejas en ese bando y tres en el azul.

El inicio de un nuevo ciclo trajo la llamada de Andrea Serna antes de convocarlos al box azul para jugar la prueba de sentencia y hambre, en la que la presentadora hizo preguntas que resultaron un poco incomodas y que caldearon los ánimos. Andrea Serna les informó a los competidores que Olímpico elogió el nivel competitivo de Kevyn antes de abandonar la Ciudad de las Cajas

“Alejo, me encantaría de la presentadora saber qué opinas de lo que aseguraba Olímpico, que Kevyn no tenía rival” — Andrea Serna

“No sé, si no tiene rival es porque está compitiendo solo o qué. ¡No, aquí hay mucha gente! Todavía hay muchos vivos, Kevyn es muy bueno, pero aquí hay muchos vivos. Estamos vivos, no está compitiendo contra muertos, aquí sufridos no hay” — Alejo

Alejo reta a Andrea Serna

Sin embargo, la respuesta de Alejo no fue suficiente por lo que Andrea Serna decidió profundizar más en el tema hasta hacer incomodar al capitán de Tino quien no se quedó callado ante la insistencia.

“Si la afirmación de Olímpico fuera así ¿cuál sería el fuerte rival entonces?” — Andrea Serna

“Todos, Andrea. Si no tiene rival entonces que le den el premio de una vez ¿por qué no se lo han dado entonces? ¡Aquí todo hay que ganárselo!” — Alejo

¿Indirecta de Andrea Serna a Natalia?

Luego fue el turno de Karoline en responder a la pregunta y más al ser su compañera de equipo a lo que contestó que para ella es el mejor participante de la edición y que no ha tenido pista mala, pues destaca en todas y que estaría feliz en que él sea el ganador, y seguidamente la preguntó a Natalia.

“Natalia, tú tuviste una evidente cercanía con Kevyn ¿lo compartes? Es decir, el comentario” — Andrea Serna

“En este momento todos los competidores son demasiado buenos, entonces, claro él es muy bueno, por algo también está en este punto de la competencia, pero también todos los hombres que están en este momento en la competencia son muy buenos, entonces no se podría decir que no tiene rival, porque si los tiene” — Natalia

Kevyn dice que no se siente el mejor del ‘Desafío XX’

Finalmente, Andrea Serna le preguntó a Kevyn si sentía presión por la percepción que tenían los demás sobre él y este contestó que no. Agregó que no se cree el mejor y que no se pone por encima de los demás, pero sabe que es buen competidor.

“El premio no me lo han dado obviamente porque el juego no ha acabado” — Kevyn

¿Qué dijo Olímpico de Kevyn?

Al momento de la despedida en el capítulo 102 la presentadora Andrea Serna estuvo hablando con los eliminados en el que las preguntas personales iban y venían en medio de las lágrimas de Karen al ver truncado su sueño.

“Olímpico, tú has podido conocer a muchísimos desafiantes, a deportistas, a atletas extraordinarios ¿qué te llevas de los de este año, de los que conociste en la casa Pibe?” — Andrea Serna