“Me ha tocado hacer oficio”: ‘La Liendra’ habló del problema que enfrenta al no contar con un empleado clave

‘La Liendra’ se encuentra pasando algunas dificultades a propósito de la ausencia de un empleado que él considera muy importante en sus quehaceres diarios, dejando ver que ha tenido que encargarse él mismo de ciertas tareas, las cuales no está llevando a cabo con total perfección, lo que podría dejarle algunas secuelas en el futuro.

El creador de contenido tuvo una temporada complicada hace algunas semanas a propósito del fallecimiento de su mascota, Scooby, a principios de junio, mostrándose sumamente melancólico desde hace varios meses y rindiéndole todo tipo de homenajes para poder superar su pérdida en el proceso.

Pero finalmente decidió ponerle fin a su melancolía al escribir y cantar una canción en honor a su mascota, y realizarse un tatuaje en su pierna con la cara del can, dos actos que recibieron muchas opiniones negativas de parte de los usuarios de las redes sociales.

Pese a las críticas, el influencer ha seguido adelante con su duelo, realizando varias publicaciones relacionadas con algunos de sus proyectos, su relación con su novia, Dani Duke, además de detalles de su día a día.

Y a propósito de esto último, La Liendra contó que sus tareas diarias se han complicado un poco más debido a que en los últimos días no ha contado con un ama de llaves en su casa, razón por la cual debe llenar de alguna manera el vacío que su empleada dejó, como por ejemplo, con la comida.

“Como no tengo nadie que me esté cocinando ni me esté ayudando en la casa, le estoy pegando duro al arroz chino, pero duro (...) Ya estoy en busca de alguien, creo que encontré a alguien que me va a ayudar en la cocina y en la casa. Por el momento me ha tocado hacer oficio a mí y alimentarme a mí”, dijo el colombiano en una historia.

La Liendra confesó que necesita a alguien lo ayude con los quehaceres domésticos

En la misma historia, el joven dejó ver que más allá de estar más cómodo, necesita una persona que se encargue de sus comidas y de otros detalles domésticos debido al poco tiempo que tiene, enfocando gran parte de él en trabajar.

“Yo no puedo estar sin alguien que me atienda porque como yo vengo haciendo tantas cosas, se me olvida desayunar, se me olvida almorzar (...) Este cuerpo no se sostiene así”, dijo La Liendra en una de sus historias de Instagram.

Además, dejó entrever que no está contento por cómo está llevando su alimentación en los últimos días, dejando ver que ha estado optando por comprar comida callejera, un hábito que le puede dejar secuelas a futuro.