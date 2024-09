La Liendra respondió si participará en la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’

Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, es uno de los influencers más populares en Colombia, gracias a su contenido creativo y estilo desenfadado. Desde que comenzó su carrera en redes sociales, ha logrado captar la atención de millones de seguidores, consolidándose como uno de los creadores de contenido más influyentes del país. A través de su sentido del humor y su manera particular de relatar situaciones cotidianas, La Liendra ha encontrado una conexión profunda con su audiencia, lo que lo ha llevado a colaborar con importantes marcas y proyectos.

Recientemente, durante una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, el creador de contenido fue consultado sobre la posibilidad de participar en la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’. El influencer no dudó en responder que, aunque se lo han preguntado varias veces, no ha recibido ninguna propuesta concreta.

“No sé si me metan problemas por decir esto, pero lo voy a compartir. Porque también me gustaría que ustedes me ayuden a tomar la decisión”, dijo al comienzo de su video compartido en sus historias de Instagram.

“He recibido algunas notificaciones, algunas invitaciones y algunas incitaciones para ser parte de la próxima temporada de ‘La Casa de los Famosos’. La verdad, súper agradecido, pues, que lo tengan a uno en cuenta, pero no es algo que yo esperaba, ni tampoco es algo que yo tenga en mis planes (...) Me parece que es chimba, pero no me deja de dar como nervios, no sé, como que me llama la atención y a la misma vez no me llama la atención, es algo como que está ahí, expresó.

Aunque La Liendra no fue parte de la primera temporada, estuvo muy involucrado como espectador y crítico, generando conversación en redes sobre los resultados del programa. En especial, mostró su inconformidad cuando su colega y amiga, La Segura, fue eliminada del reality, cuestionando la transparencia de las votaciones y generando un debate entre sus seguidores.