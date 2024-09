La Liendra respondió si alguna vez llegó a consumir droga en el barrio donde vivió

La Liendra, uno de los influencers más populares de Colombia, ha construido una sólida carrera en el mundo digital gracias a su capacidad para conectar con una amplia audiencia a través de su contenido humorístico y cercano. Desde sus inicios, Mauricio Gómez, su nombre real, ha compartido detalles sobre su vida y su pasado en redes sociales, donde acumula millones de seguidores.

PUBLICIDAD

Recientemente, La Liendra fue cuestionado por uno de sus seguidores sobre si alguna vez consumió drogas o sustancias estupefacientes durante su infancia, en el barrio donde creció.

A través de su cuenta de Instagram, respondió de manera contundente y sincera. “Parce, nunca consumí ninguna droga en el barrio, ni probé nada, y eso que mi alrededor y mi barrio era lo más chanda del pueblo, parce. O sea, en la esquina nos parchábamos a hablar y a jugar, y uno consumía sacol, solución, el otro consumía perico, el otro bazuco, y el otro marihuana, y yo no consumía nada, pero me parchaba ahí”, expresó el creador de contenido.

El novio de Dani Duke también compartió que, a pesar de rodearse de amistades consideradas dañinas, siempre escuchó a su madre, quien le advirtió sobre los peligros de las drogas.

“Yo sabía que no podía consumir nada de eso porque mamá me regañaba si yo parchaba con ellos y ya me decía el porqué. Entonces, yo entendí que eso era malo, pero a mí ellos me caían bien. Y también enseguida de mi casa quedaba la olla, o sea, el lugar en donde vendían toda la droga. Ver las cosas tan crudas me sirvió. Yo nunca probé ni compré porque la gente que se acercaba a comprar eran loquitos que dormían en la calle, y uno veía lo mal que estaban. Eso me ayudó a no caer en eso”, reflexionó el influencer.

Su testimonio fue aplaudido por sus seguidores, quienes valoraron su honestidad y la manera en que ha logrado salir adelante, convirtiéndose en un referente para muchos jóvenes que ven en él un ejemplo de superación y éxito.