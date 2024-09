Sin lujos ni excentricidades: Así celebran Gabriela Tafur y Esteban Santos sus primeros días de casados

Gabriela Tafur es una famosa presentadora, exreina de belleza y abogada, quien luego de finalizar sus estudios profesionales llegó a ser parte del Concurso Nacional de Belleza, donde quedó como una de las cinco favoritas en Miss Universe. Sin embargo, posteriormente le dio paso a su faceta como conductora siendo parte de ‘El Desafío’ junto a Andrea Serna, rol que llevó a cabo mientras que llevaba su relación con Esteban Santos y luego de alrededor de tres años de noviazgo decidieron dar el siguiente paso llegando al altar el pasado 7 de septiembre y recientemente así celebran Gabriela Tafur y Esteban Santos sus primeros días de casados.

El matrimonio de la pareja fue mejor conocido como la “boda real”, siendo uno de los más esperados en redes sociales debido a que fueron pocos los detalles revelados por parte de los ahora esposos. Como había sido mencionado en ocasiones anteriores esta boda se llevó a cabo en un cañaduzal, específicamente en la Hacienda La Manuelita contando con un gran número de invitados, además de una decoración bastante elegante y mágica, siendo este todo un sueño cumplido para ellos.

Horas después de su ceremonia tanto Esteban como Gabriela no dudaron en compartir los videos oficiales de los mejores momentos que vivieron juntos dejando claro que su matrimonio fue el momento más importante de sus vidas. Si bien, Gabriela Tafur en una pasada entrevista con la revista Vea reiteró que por diversos compromisos, en especial su maestría esta no se dará: “La luna de miel la vamos a postergar para el próximo año porque estoy con una maestría… la vamos a correr hasta que me gradúe”. Lo cierto es que recientemente la expresentadora de ‘El Desafío’ se dejó junto a Esteban ya en Estados Unidos, donde después de una boda por todo lo alto, disfrutaron de una buena pizza con el que sería un buen vino.

“Ya viene la última tanda de fotos Santos Tafur. Dos pizzitas mientras esperamos. Mi marido”, fueron las declaraciones expuestas por Gabriela Tafur junto a su esposo. Cabe resaltar que la caleña habría tenido que regresar para seguir completando su maestría en la Universidad de Standford en Estados Unidos.

¿Cuáles fueron los detalles que les dieron a sus invitados Gabriela Tafur y Esteban Santos?

La encargada de revelar la situación fue Maleja Restrepo, quien es la prima de Gabriela Tafur compartió que Gabriela y Esteban en una de las zonas del lugar, este contaba con repelentes personales, abanicos y tapas para los tacones, estas estaban divididas por tamaños dependiendo del grosor del mismo.

Otro de los elementos dispuestos para los invitados por la exreina de belleza y el hijo de Juan Manuel Santos fue precisamente un programa de mano hecho por el director maestro, Guillermo Quiceno, en el que cuál se les informa cada una de las piezas musicales que se iban a tocar a lo largo de esta ceremonia.