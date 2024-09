Esteban Santos interrumpió su luna de miel para burlarse del hincha costeño argentino

La previa del partido de la Selección Colombia vs Argentina por la octava fecha de las eliminatorias al Mundial 2026 ha levantado muchas críticas, especialmente por el recibimiento que los barranquilleros le han dado a los integrantes de la vigente campeona del mundo.

De hecho, uno de los personajes que se volvió viral y que despertó la controversia fue el colombiano que aseguró ser hincha de la ‘Albiceleste’, incluso por encima de la ‘Tricolor’. Tan mediático se volvió su comentario que hasta Esteban Santos le dijo sus verdades.

El hijo de Juan Manuel Santos interrumpió su luna de miel para burlarse del hincha costeño argentino

Todo sucedió en las pantallas de Win Sports, cuando le preguntaron a un aficionado con la camiseta argentina, pero que nació en Colombia, la razón por la cual estaba usando dicha prenda, entonces él dejó claro que fue una decisión pensando en dejar de perder:

“Hincha 100% de Argentina... Siempre me ha gustado el fútbol de Argentina, que es de garra y talento. Argentina siempre busca el triunfo, no ven el empate como una victoria, sino como una derrota. Me gusta mucho que los argentinos tengan siempre hambre de ganar. Yo me caracterizo porque también me gusta ganar, no me gusta perder”.

Ante esto, Esteban Santos, quien recientemente llevó a cabo su matrimonio con Gabriela Tafur, no se pudo quedar callado, así que demostró la verguenza ajena ante las palabras del hincha.

“No hay red flag más grande que ser colombiano y usar la camiseta de Argentina en este día”.

Lo curioso del asunto es que en respuesta a su mensaje, al hijo del expresidente Santos le recordaron que está de luna de miel, así que no debería estar pendiente su celular, pese a que otros respaldaron su argumento.