Paola Jara se despide de Colombia por una buena temporada; esta es la razón

Con 41 años, la antioqueña Paola Jara, se ha ganado a pulso el privilegio de sentarse en la misma mesa de referentes del género de despecho como la ‘Reina del despecho’ Arelys Henao y Francy. Precisamente la intérprete de ‘Mala Mujer’, ha dado de qué hablar en las redes sociales luego de mostrar la razón por la que le dirá adiós a Colombia por una buena temporada.

La nacida en Apartadó, ha hecho todo el camino para ser una de las que más cobra en el país, pero no todo fue color de rosa en su carrera, ya que en inicios solo realizaba presentaciones en pequeñas discotecas y hacía parte de un grupo musical que se dedicaba a alegrar las fiestas navideñas; así lo hizo saber en entrevista con Los 40 Principales, en donde dijo:

“Yo me acuerdo de que antes de eso, cantaba en un grupo, éramos 5 y se llamaba Tares Group, el grupo cantábamos villancicos, cantábamos de todo. Nos contrataban para las primeras comuniones, centro comerciales, hacíamos las novenas, en esa época me pagaban 50 mil pesos. En esa época me pagaban 150 mil pesos por 6 seis canciones en una discoteca y entonces hacía como una gira de discotecas. Pasaba a una, luego a la del frente, la de más ‘arribita’ y así me hacía unas 5 o 6″, expresó la pareja de Jessi Uribe.

Estas cifras ya son irrisorias, en comparación a lo que ella y su equipo piden en la actualidad; aunque el dinero no es problema para los empresarios que quieren tenerla en sus escenarios; muestra de esto es la masiva agenda que tendrá en el mes de noviembre en Chile, territorio que ya tuvo el privilegio de tenerla, pero al que llegará ‘Paolita’ por una buena temporada del mes de noviembre, en ciudades como: Antofagasta, Copiapó, San Francisco de Mostazal, La Serena e Iquique.