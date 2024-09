Luisa reveló los motivos de su separación con Marlon de ‘Desafío XX’

Durante el capítulo 103 del ‘Desafío XX’, hubo muchas sorpresas, ya que dejó ver más los intereses de los semifinalistas que siguen en pie en la Ciudad de las Cajas, ante lo que es el ciclo dorado del reality de Caracol.

Y es que las relaciones entre los participantes de la edición han quedado al descubierto, pues no solo se trató de lo que tuvieron Renzo y Anamar; Kevyn y Natalia, así como el acercamiento de Alejo y Luisa, sino que ahora se suma una nueva historia protagonizada por Darlyn y Kratos.

Pero, así como se hizo esa revelación llegó otra, y es que desde el principio de la edición había más que una afinidad entre Marlon y Luisa. Es de recordar que Marlon llegó a Alpha y luego llegó a Beta tras la prueba de capitanes.

En los primeros capítulos él y Luisa dejaron ver algunas manifestaciones de afecto que los ponía como la primera pareja del ‘Desafío XX’ hasta ser separados por la prueba de capitanas cuando Gaspar la sacó a Beta para llevársela a Omega.

Ambos estuvieron compartiendo cuando podían verse entre las competencias hasta lo que fue la expulsión de Marlon cuando Andrea Serna entró a Beta a sacar una barra de proteína que él escondió en una gaveta en un ciclo en el que no tenían derecho a la comida.

A las semanas, luego de la prueba de capitanes mixta en la que Alpha bajó su bandera de la Ciudad de las Cajas, Luisa terminó siendo la eliminada tras enfrentarse a Karen y al salir de competencia el romance con Marlon siguió. A su regreso a la etapa dorada del ‘Desafío XX’, Luisa reveló algunos detalles de lo que fue la relación y el momento en el que llegó a su fin.

“Yo desde que salí del Desafío, o sea, desde mi eliminación yo estuve con él todos los días. Yo me fui a vivir con él a Manizales, yo me llevé mi carro, pues yo dejé como tal mi vida en Barranquilla y estuvimos en Manizales. Me había ido como con planes de durar como seis meses más o menos, pero no me acoplé a la ciudad”

— Luisa