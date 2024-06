Daniel Calderón le dijo adiós a la melena que lo acompañó durante dos años y que le despertó varias críticas

Daniel Calderón es uno de los artistas vallenatos más reconocidos en Colombia, mismo que es hijo de nada más y nada menos que de Iván Calderón, fundador del grupo ‘Los Gigantes’ y que, entre otros datos curiosos, fue pareja de la cantante de música popular, Paola Jara . El intérprete de ‘Infiel’ es tendencia en las redes sociales por algo que va más allá de su talento en las tarimas y frente a los micrófonos, ya que decidió hacerle una transformación radical a su look.

Ya son más de 500.000 opiniones las que acumula el clip posteado por Calderón en la plataforma Tiktok, en la que mostró el paso a paso de su nueva apariencia, de la cual recibió varias críticas y por la que algunos de sus detractores le hicieron un comparativo con el fallecido ‘Rey del Pop’, Michael Jackson. Daniel no solo mostró el proceso, también aprovechó para dejar un emotivo mensaje a quienes lo siguen.

“Quería contar con el apoyo y la opinión de todos ustedes. (...) Cortarme el pelo y hacerme un cambio de look en mis 20 años de vida artística, significa mucho más que simplemente cambiar mi apariencia física. Es un paso simbólico hacia la evolución y el crecimiento personal y profesional. En el ámbito artístico me parece una parte crucial de cómo me presento al público y cómo me perciben”, expresó Calderón, que se atrevió a cortar con sus propias manos un largo segmento de su cabellera.

“Dentro de estos dos años que tuve el pelo largo, aparte de todos los comentarios que pude a llegar a percibir de todo tipo, lo que más me marcó y lo que más recuerdo es la expresión de la gente cuando me veía en la calle porque no se lo esperaban. (...) Estoy marcando un nuevo capítulo en mi carrera, es una forma de renovación, de demostrar que estoy dispuesto a explorar nuevas faceras de mi arte y de mí mismo”, añadió.