Juan Diego Alvira confesó el peor trabajo que ha tenido, ¿Caracol o Semana?

Juan Diego Alvira cuenta con más de 10 años de experiencia en la industria televisiva, dándole riendas suelta a su rol como periodista y presentador. Los inicios del tolimense se dieron en la sección de tecnología en ‘El Tiempo’, para posterior llegar a ser parte de City TV, como uno de los presentadores principales, pero su talento llegó a un siguiente nivel, pues formó parte de Noticias Caracol, donde se ganó el cariño de los televidentes por su presencia en las calles y en el set. Actualmente cuenta con su propio programa de ‘Sin carreta’ en el Canal Uno y debido a la amplia visibilidad con la que cuenta Alvira reveló el peor trabajo que tuvo en su vida.

El presentador, además de su presencia en la televisión y en diferentes medios de comunicación, también ha buscado marcar una diferencia en plataformas digitales y en ese mismo ideal estuvo siendo parte de la emisora ‘Vibra’ con algunas preguntas rápidas sobre diferentes aspectos de su vida que más recuerda, como es costumbre su sinceridad y carisma fueron los principales protagonistas.

Uno de lo que más se destacó tuvo que ver precisamente con el peor trabajo que tuvo el experiodista de Noticias Caracol, quien aseguró en medio de risas: “Yo en algún momento, cuando era pelado, cargué mercados y lo hacía con un carrito de balineras. Pero lo hacía no porque me tocara, sino porque me gustaba la plata”.

En cuanto al mejor trabajo que ha tenido, Juan Diego Alvira reiteró que, por supuesto, ha sido la televisión, “toda la vida”. Aunque hasta el momento se desconoce la cifra oficial que ganaría con su programa ‘Sin carreta’ lo cierto es que no sería baja, al igual que cuando hizo parte de Noticias Caracol, ya que hacía parte de la primera emisión y era una de las fichas más fuertes dentro del medio de comunicación.

¿Cuál es el nuevo trabajo de Juan Diego Alvira?

Además de la presencia de Juan Diego Alvira en su programa ‘Sin carreta’ del Canal Uno, los primeros días del mes de septiembre confirmó su llegada a la ‘W Radio’, estrenándose precisamente en las calles debido al paro nacional que tuvo lugar a lo largo de cuatro días. La emoción por parte del tolimense ha sido más que evidente y por supuesto, la audiencia de la mencionada emisora no ha dudado en destacar la buena contratación que fue el periodista.