“¡No tengas prisa!” El mensaje de Juan Diego Alvira para los jóvenes

Juan Diego Alvira ha sido por años uno de los presentadores de noticias más reconocidos del país, no solo por su capacidad para transmitir información de manera clara y concisa, sino también por su carismático estilo, caracterizado por su cercanía con los televidentes. Su paso por el noticiero matutino de Caracol Televisión fue un hito en su carrera, donde se consolidó como una figura clave de la televisión colombiana, para luego explorar nuevos formatos en Revista Semana, Canal Uno y ahora su más reciente trabaja en la emisora La W del grupo Prisa Media.

PUBLICIDAD

La incursión en este nuevo medio, se dio después de que el Canal Uno, dirigido por Yamid Amat anunciara que cerrará sus puertas como medio de comunicación, frente a eso hubo varias renuncias, entre ellas la de la también presentadora Mónica Rodríguez. El anuncio oficial llegó el pasado 28 de agosto por medio de la página web de La W. El presentador inició este 2 de septiembre y estuvo cubriendo y haciendo reporteria del paro camionero que tuvo colapsado al país durante 5 días, luego de que el gremio mostrara su inconformismo con el Gobierno Petro por el alza al galón de ACPM.

Adicional a su trabajo como periodista, Juan Diego Alvira comparte muy frecuentemente contenido en sus redes sociales, específicamente en Tiktok, donde muestra su día a día, ya sea trabajando, haciendo ejercicio o con su familia. Pero en las últimas horas, subió un motivador video para los jóvenes que se encuentran en sus 20 años, invitándolos a no tener prisa, ni compararse con otros, ya que cada uno tiene su propio proceso.

“Si estás en tus veintes, tienes que escuchar esto... no tengas prisa, no te compares con otros, cada quien tiene su propio proceso, comparte contigo mismo, con lo que eras hace unos meses o años, y de verdad no te afanes, todo llega su tiempo” fue el discurso el periodista. Sus seguidores no dudaron en agradecerle: “que bonito ojalá los chicos lo pongan en práctica, te admiro un montón”,”Te amo señor de las noticias”,”te amo Juan Diego, ya necesitaba un consejo lindo”.