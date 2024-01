¿Era el que más ganaba? Juan Diego Alvira reveló detalles de su sueldo en Noticias Caracol

Juan Diego Alvira se consolidó como uno de los periodistas más reconocidos del país gracias a su personalidad, su carisma y la particular manera en la que presenta las noticias con su tono de denuncia, información y cercanía con la ciudadanía. Es por ello que se ganó la admiración de los televidentes que lo han acompañado en su trayecto desde City Noticias, Canal Caracol, su corto paso por la Revista Semana y su actual segmento, ’Sin Carreta’.

Sin duda alguna, aunque City Noticias le abrió la puerta, fue Noticias Caracol lo que lo catapultó y gracias a sus más de 10 años en el canal, fue lo que le permitió ser una de las voces más sonadas e importantes del periodismo, puesto que no solo se le veía en la mesa de presentadores, sino como entrevistador de políticos, e incluso, con sus reportes desde las calles colombianas.

Ahora que se ha dedicado a generar más contenido en sus redes sociales, sorprendió al hablar del jugoso sueldo que se ganaba en Caracol Televisión. A pesar de no dar cifras exactas, sí reflejó que ha podido darse una buena vida por la cifra que cobra por su experiencia y talento en televisión. Gracias a un corto y divertido quiz de Red+, el periodista comentó:

“A mí me llama Caracol, yo estaba en CityTV, yo no ganaba mucho, ganaba decentemente, ni más faltaba. Me pagaban bien, no era el sueldo astronómico que algunos creen que porque sale en TV esto es como en Estados Unidos o en México donde realmente los presentadores sí se enriquecen con los salarios que reciben mensual o anualmente. Después se me hizo un reajuste muy bueno, no era de los que más ganaba, pero sí estaba dentro de un salario muy bueno. Sobre todo si se compara con la gran mayoría de personas en Colombia”.

