“Yo detesto las audiciones” Francisca Estevez de ‘La Primera Vez’, habla sobre la pena

Francisca Estévez se ha consolidado como una de las actrices más importantes del momento, con un futuro prometedor que viene trabajando desde sus 3 años de edad inició en el mundo de la televisión con ‘Las noches de Luciana’ de RCN, después pasó por la ‘La Nieta Elegida’ y en sus últimos proyectos estuvo en ‘Los Billis’ de Amazon Prime y su personaje más conocido es como ‘Eva’ en la serie de Netflix ‘La Primera Vez’ que con dos temporadas ha sido todo un éxito.

PUBLICIDAD

La joven actriz también paso por la cocina de ‘MasterChef Celebrity’ del año 2023, donde fue una de las primeras en ser eliminada, pero fue un espacio donde mostró su dulce personalidad y su compromiso con el concurso.

El talento de Francisca se lo atribuyen también por su madre, Bibiana Marcela Navas, actriz recordada por sus interpretaciones en ‘El Fiscal’, ‘Amor Discos del año’ y ‘Café con aroma de mujer’ en su versión de 1994. Además de que, también compartieron un proyecto televisivo juntas en ‘La nieta elegida’, en el que sorprendieron con su profesionalismo, pues Bibiana Navas hablaba sobre el crecimiento profesional y personal de su hija desde casa, como televidente, pero nunca como colega y compañera de set.

Por estos días, Francisca hizo parte de “Melo Podcast” donde estuvo hablando de distintos temas con los panelistas, una de ellas la “pena” a lo que Francisca indicó: “Siento que mi personalidad en pena/ nerviosismo, como que he aprendido hacer las cosas con pena, por todo me rio todo el tiempo, me da como nervios, cuando voy a audiciones, yo detesto las audiciones... sobre todo presencial es muy duro porque uno entra y nunca saber cómo va a ser... entonces yo siento mucha pena, ser como sensual, uy yo no puedo”. Cabe resaltar, que tras el rotundo éxito de ‘La Primera Vez’ la actriz ha llamado aún más la atención, aunque no suele estar muy presente en los medios.