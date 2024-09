“Hemos llegado hasta el límite”: Gobierno Petro sobre negociaciones con los camioneros

El gobierno del presidente Gustavo Petro parece haber destapado todas sus cartas en la mesa de negociación con los camioneros, quienes adelantan un paro nacional que completa cuatro días este jueves 5 de septiembre.

Así lo dejó entrever el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien señaló que el Gobierno ha estado abierto a negociar y ya ha cedido bastante sobre el alza al precio del diésel que motivó las protestas de los transportadores de carga.

Entre otras cosas, recordó que inicialmente les propusieron a los camioneros congelar las nuevas alzas que tenían programadas para el diésel. Si bien el pasado 30 de agosto le subieron 1.904 pesos, estaban proyectando que el aumento total fuera de 6.000 pesos.

“Finalmente, hemos llegado hasta el límite del Gobierno Nacional en una propuesta que consiste en bajar de 6.000 pesos a 1904 pesos. Y ahora bajamos de 1.904 pesos a 800 pesos”, indicó Cristo.

Y agregó que esos 800 pesos no subirían de forma inmediata, sino durante los próximos cuatro meses. Sin embargo, esa idea no les sonó a los camioneros, que no aceptaron la propuesta.

Anuncian caravanas para llevar productos básicos

Cristo habló sobre la situación actual de estas conversaciones justo al final de un consejo de seguridad que sostuvo el Ejecutivo a raíz de los múltiples bloqueos que se presentan en Colombia en la actualidad. Y señaló que hay puntos donde no hay paso o hay flujo de vehículos de forma intermitente.

A su vez, indicó que están tratando de coordinar caravanas para garantizar el abastecimiento de comida, combustible y medicamentos, cuya disponibilidad les preocupa.

Cristo dice que a algunos camioneros “no les sirve nada”

“El Gobierno realmente no entiende la actitud inflexible, la actitud intransigente de quienes están dialogando con el Ministerio de Transporte. Hacemos un llamado a los camioneros que se encuentran en todo el país para que miren muy bien la propuesta del Gobierno para que entiendan que les sirve”, sostuvo Cristo.

El ministro reconoció que el alza del diésel fue una medida “dolorosa” y, en esa medida, señaló que el Gobierno ha empezado a ceder. “Pero pareciera que a algunos sectores radicales, que pensamos son minoritarios, como que no les sirve absolutamente nada”, concluyó Cristo.