“Tráteme serio”: le dan ‘palo’ a Gregorio Pernía por el “desplante” que le hizo a la selección de Colombia

Gregorio Pernía se vio involucrado en una situación polémica en las redes sociales luego de que publicara en su perfil de Instagram un video en donde, de acuerdo a varios usuarios, le estaría haciendo un “desplante” a la selección de fútbol de Colombia, un detalle que no fue muy bien recibido.

El artista suele realizar pocas publicaciones en sus redes sociales, manteniendo un perfil bajo la mayor parte del tiempo, limitándose a subir algunos videos relacionados con su faceta como actor, compartir las fechas de algunos eventos en los que participará, además de protagonizar algunos clips en los que aparece bailando diferentes canciones.

Y si bien la mayoría de los comentarios que recibe en sus publicaciones vienen de sus fanáticos colombianos, también ha dejado ver que tiene muchos seguidores en diferentes partes del mundo, en especial en Latinoamérica.

Es por eso que el actor ha logrado participar en diferentes eventos en esta parte del continente para reunirse con sus fanáticos, tomarse fotos e incluso cantar y bailar para ellos, además de meterse el papel de varios de sus personajes más icónicos.

Y uno de los sitios más recientes que ha visitado es Ecuador, país en donde ha sido muy bien recibido, al punto de que lo invitaron a ponerse la camiseta de la selección de fútbol de Ecuador como si fuera un ciudadano más de esta tierra.

Gregorio Pernía no pudo contener su emoción y en el mismo lugar se quitó la camisa que llevaba puesta para ponerse el uniforme de la selección de Ecuador, además de dar sus predicciones para el partido contra México del pasado domingo.

Gregorio Pernía no recibió buenos comentarios por esta acción

En la sección de comentarios de la publicación en la que aparece vistiendo la camiseta de la selección de fútbol de Ecuador, varios usuarios de Instagram no se contuvieron y le dejaron algunos comentarios negativos, asegurando que si no se ponía la camiseta de la selección de Colombia, no debía apoyar a la de otro país.

“Tremendo desplante del Titi a la selección colombiana, se me cayó un ídolo”, “Tráteme serio Titi, y cuando jugó Colombia porque no la apoyaste así???😢😑”, “Hum 🤔no me diga que se cambio de país 🤔” y “Epa epa y Colombia? Ponte la de nosotros Titi” son algunos de los mensajes que se pueden leer en el post de Gregorio Pernía.